Das Stagecoach Festival in Kalifornien hat sein Lineup für 2025 bekannt gegeben. Die Top-Acts sind Zach Bryan, Jelly Roll und Luke Combs. Das Country-Festival findet vom 25. bis 27. April in Indio, Kalifornien, statt und bietet außerdem Auftritte von Lana Del Rey, Sturgill Simpson, Creed, Nelly, Brothers Osborne, Midland, Shaboozey, Sammy Hagar, T-Pain, Backstreet Boys und vielen anderen.

Holen Sie sich hier Tickets und lesen Sie weiter, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Was ist Stagecoach 2025?

Das Stagecoach Festival ist ein Country-Musikfestival im Empire Polo Club in Indio, Kalifornien. Das von Goldenvoice produzierte Stagecoach ist das Schwesterfestival von Coachella, das zwei Wochen vor Stagecoach am selben Veranstaltungsort in Indio stattfindet. Das Festival begann 2007 und wurde seitdem um Nicht-Country-Künstler wie Diplo, Nickelback und The Beach Boys sowie eine Vielzahl von Namen aus den Genres Folk, Bluegrass, Singer-Songwriter, Soul und Americana erweitert.

Wie sieht das Lineup von Stagecoach 2025 aus?

Das diesjährige Lineup von Stagecoach umfasst Zach Bryan, Jelly Roll und Luke Combs als jeweilige Headliner der jeweiligen Abende. Am Freitag gibt es Vorgruppen von Lana Del Rey, Brothers Osborne, Carly Pearce, Whiskey Myers, Sierra Farrell und anderen. Am Samstag gibt es Shows von Sturgill Simpson, Nelly (mit Country-Grammatik), Ashley McBryde, Shaboozey, Koe Wetzel und mehr. Am letzten Tag treten Midland, Sammy Hagar, Goo Goo Dolls, Scotty McCreery, Flatland Cavalry und mehr auf.

In der Zwischenzeit werden die speziell angekündigten „Late Night in Palomino“-Sets – die jeden Abend nach Abschluss der Headliner-Auftritte auf der Palomino-Bühne stattfinden – an den jeweiligen Abenden von T-Pain, Creed und den Backstreet Boys aufgeführt. Die vollständige Liste der Künstler, die bei Stagecoach 2025 auftreten, finden Sie unten:

Freitag, 25. April: Zach Bryan, T-Pain, Brothers Osborne, Lana Del Rey, Carly Pearce, Whiskey Myers, Sierra Ferrell, Dylan Scott, Tucker Wetmore, Nikki Lane, 49 Winchester, Bryan Martin, Drake Milligan, Alana Springsteen, Tigirlily Gold, Tanner Usrey, Avery Anna, Drew Parker, John Morgan, Noeline Hofmann, Abi Carter, Mae Estes

Samstag, 26. April: Jelly Roll, Creed, Sturgill Simpson, Nelly (25 Jahre Country-Grammatik), Ashley McBryde, Shaboozey, Koe Wetzel, Dylan Gossett, Niko Moon, Tommy James & The Shondells, Dasha, Crystal Gayle, Louie TheSinger, George Birge, Annie Bosko, Tiera Kennedy, The Castellows, Myles Kennedy, Maddox Batson, Colby Acuff, Lanie Gardner, Kasius Culpepper

Sonntag, 27. April: Luke Combs, Backstreet Boys, Midland, Sammy Hagar, Flatland Cavalry, Scotty McCreery, Goo Goo Dolls, Tracy Lawrence, Conner Smith, Chayce Beckham, Austin Snell, Treaty Oak Revival, Die Bacon Brothers, Alexandra Kay, Brent Cobb, The Wilder Blue, Abby Anderson, Angel White, Waylon Wyatt, Anne Wilson, Vincent Mason, Blessing Offor

Wann beginnen die Tickets für Stagecoach 2025 im Verkauf?

Tickets für Stagecoach 2025 sind ab Freitag, 13. September, um 11:00 Uhr PT auf der Website des Festivals erhältlich. Dreitägige GA-Pässe gibt es ab 579,00 $, außerdem sind weitere VIP-Stufen wie der Corral Standing Pit-Pass (der Ihnen Zugang zum vorderen Bereich der „Mane“-Bühne gewährt), der Rhinestone Saloon-Pass und der Corral Reserve Seating-Pass erhältlich. Die vollständige Liste der Stufen und Preise für Stagecoach 2025 finden Sie unten.

3-Tage-GA Stufe 1 – 579 $

3-Tages-GA Stufe 2 – 599 $

3-Tage-GA Stufe 3 – 619 $

3-Tages-GA-6er-Pack Stufe 1 – 569 $

3-Tages-GA-6er-Pack Stufe 2 – 589 $

3-Tages-GA – Shuttle-Kombi – Stufe 1 – 689 $

3-Tages-GA – Shuttle-Kombi – Stufe 2 – 709 $

3-Tages-GA – Shuttle-Kombi – Stufe 3 – 729 $

3-tägiger GA Rhinestone Saloon – 974 $

Desert Diamond VIP-Paket – 4023,85 $

Gold Rush VIP-Paket – 2586,35 $

Hi Ho Silver VIP-Paket – 2011,35 $

Reservierte Sitzplätze im Corral – C3 – 1199 $

Reservierte Sitzplätze im Corral – C2 – 1.499 $

Reservierte Sitzplätze im Corral – C1 – 2299 $

3-Tages-Corral-Stehgrube – 1999 $

Wie kann ich Tickets für Stagecoach 2025 bekommen, wenn sie ausverkauft sind?

Fans können über StubHub Angebote finden und Tickets für Stagecoach 2025 erwerben, wobei Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketplattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein. In einigen Fällen können Fans sogar Tickets unter dem Nennwert finden.

Ich reise mit Stagecoach nach Indio. Was ist das beste Hotel in der Nähe des Empire Polo Club?

Fans, die Stagecoach besuchen, finden tolle Hotels in Indio oder in den nahegelegenen Städten Palm Desert und La Quinta. Einige Hotels bieten mit dem Festival-Shuttle eine direkte Verbindung zu Stagecoach, während andere Sie ebenfalls mit dem Shuttle zum Indian Wells Tennis Center und dann zum Festival bringen.

Jedes der folgenden Hotels verfügt über Shuttle-Haltestellen und ist daher sehr zu empfehlen:

Rodeway Inn — Das Hampton Inn & Suites in Indio ist eine der nächstgelegenen Übernachtungsmöglichkeiten zum Empire Polo Club und nur eine kurze Shuttlefahrt von und nach Stagecoach entfernt. Es ist eine großartige Option für mittlere bis niedrige Preise, die Sie direkt auf den Weg zu Stagecoach bringt.

Marriott’s Desert Spring Villen — Diese Desert Spring-Villen liegen neben dem JW Marriott in Palm Desert. Sie sind wunderschön, privat und mit dem Shuttle erreichbar. Sie sind etwas gehobener (wenn auch nicht so sehr wie das Nachbarhotel), aber die Lage in Palm Desert ist perfekt, um zum Empire Polo Club und wieder zurück zu gelangen.

Optionale Extras — Ein weiteres Hotel in Palm Desert, das Homewood Suites, liegt direkt an der Autobahn 10 und neben einem großen Einkaufszentrum. Das Hotel verfügt über einen großen Pool, ausreichend Parkplätze und eine günstige Lage für Stagecoach.

Optionale Extras — Die Embassy Suites befinden sich in La Quinta, ganz in der Nähe des Empire Polo Club. Neben einem großen Pool und einer atemberaubenden Aussicht auf die Wüste ist es ein idealer Ort für einen Stagecoach-Besucher.

Wenn Sie eine Reise nach Kalifornien planen, um Stagecoach zu besuchen, können Sie über Booking.com 15 % auf Reise und Unterkunft sparen.

Lineup-Poster von Stagecoach 2025: