M. Night Shyamalans klassische Thriller Der sechste Sinn Und Zeichen erscheinen erstmals in 4K Ultra HD. Beide Filme sind ab sofort in 4K UHD digital erhältlich, die 4K Ultra HD Blu-rays folgen am 22. Oktober.

Für die Veröffentlichung wurden die Originalnegative beider Filme in 4K-Auflösung gescannt und in High Dynamic Range im Original-Seitenverhältnis von 1,85:1 restauriert. Details zu Bonusmaterial liegen derzeit nicht vor. Bestellen Sie die 4K UHD Blu-rays vor für Der sechste Sinn hier und Zeichen Hier.

Ein digitales Bundle beider Filme mit Unzerbrechlich wird ebenfalls verfügbar sein.

Mit Bruce Willis als Kinderpsychologe und Haley Joel Osment als seinem Patienten, der behauptet, er könne tote Menschen sehen. Der sechste Sinn feiert seinen 25. Geburtstag. Der Film war sowohl bei den Kritikern als auch an den Kinokassen ein Erfolg, erhielt sechs Oscar-Nominierungen und etablierte Shyamalan als internationalen Star.

Zeichen Drei Jahre später folgte mit Mel Gibson in der Hauptrolle als ehemaliger episkopalischer Priester, der mysteriöse Kornkreise entdeckt, die auf außerirdisches Leben hinweisen. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 400 Millionen Dollar bleibt dies Shyamalans zweiterfolgreichster Film nach Der sechste Sinnder weltweit weit über 600 Millionen US-Dollar einspielte.

Shyamalans neuster Film, Fangenerschien am 30. August in digitaler 4K-UHD-Auflösung. Vorbestellungen für die 4K Ultra HD Blu-ray und Standard-Blu-ray-Discs sind bereits vor ihrer Veröffentlichung am 5. November möglich.