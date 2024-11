Die kommende Showtime-Prequel-Serie Dexter: ErbsündeNicht zuletzt verspricht es eine Rückkehr nach Miami und einen Mord, ohne dabei die Gelegenheit auszulassen, die Zuschauer an die glorreichen Tage der Originalserie zu erinnern. In diesem neuen Trailer erhalten wir einen ausführlichen Vorgeschmack darauf, wie Patrick Gibson es mit der jüngeren Version des Serienmörders Dexter Morgan aufnimmt, während Christian Slater den Zweck des „Kodex“ erklärt, der Dexters Aktionen als Bürgerwehr definiert: „ Der Kodex soll sicherstellen, dass Sie sich von den Menschen unterscheiden, die Sie töten.“

Dexter: Erbsünde ist die zweite Spin-off-Serie, die gestartet wurde, um die Popularität von auszubauen Dexterder während seiner ursprünglichen Laufzeit von 2006 bis 2013 ein Einschaltquotenhit für Showtime war und außerdem 24 Emmy-Nominierungen erhielt, darunter vier Nominierungen für die Kategorie „Outstanding Drama Series“.

Die achte Staffel der Serie endete mit einem Serienfinale, das als enttäuschend galt und schließlich grünes Licht für die Serie gab Dexter: Neues Bluteine Wiederbelebungsserie, die Michael C. Hall als Dexter für ein letztes Hurra zurückbrachte … Bis zur Ankündigung im Sommer 2024, dass Hall zurückkehren würde ein anderer Serie, Dexter: Auferstehung.

Der Trailer zu Erbsünde betont das Neues Blut konzentriert sich nicht nur auf einen jungen Dexter, sondern zeigt auch jüngere Versionen von Charakteren aus der Flaggschiff-Serie, darunter Slater als Dexters Adoptivvater Harry, Molly Brown als Dexters Schwester Debra, Christina Milian als Maria LaGuerta, James Martinez als Angel Batista und Alex Shimizu als Vince Masuka.

Ebenfalls zu sehen ist Sarah Michelle Gellar als Tanya Martin, eine Forensikerin, die zur Chefin des jungen Dexter wird. Und wie andere Prequel-Serien auch Der junge Sheldon Und NCIS: UrsprüngeMichael C. Hall wird nicht nur den Trailer erzählen, sondern auch den Voice-Over für die Serie liefern.

Dexter: Erbsünde Premiere feiert erstmals am 13. Dezember 2024 auf Paramount+ mit Showtime, bevor es am 15. Dezember auf dem Kabelsender Showtime Premiere feiert. Schauen Sie sich den Trailer unten an.