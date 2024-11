Der Pitch: Mexiko-Stadt in den 1950er Jahren ist ein wilder Ort für einen amerikanischen Auswanderer wie William Lee (Daniel Craig), einen Schriftsteller, der weniger Zeit mit Schreiben verbringt und mehr Zeit damit verbringt, die hedonistischen Möglichkeiten zu erkunden, die die Stadt bietet. Lee ist sich seiner Identität als queerer Mann ziemlich sicher, obwohl er immer noch zur Unsicherheit fähig ist, besonders wenn er sich auf den viel jüngeren und oft distanzierten Eugene (Drew Starkey) einlässt. Gemeinsam begeben sich Lee und Eugene auf die Suche nach den tieferen Bedeutungen des Lebens, während Lee mit seinen eigenen Süchten und einer Leidenschaft zu kämpfen hat, die möglicherweise nicht so erwidert wird, wie er es braucht.

Reisebericht Kino: Es gäbe weitaus schlimmere Schicksale im Leben, als im Jahr 2024 Luca Guadagnino zu sein, wie der italienische Filmemacher das Außergewöhnliche dieses Frühlings fortsetzt Herausforderer mit einem weiteren fesselnden Blick auf das Leben, die Liebe, den Sex und wie kompliziert all diese Dinge in menschlichen Händen sein können.

Guadagnino adaptiert den gleichnamigen Roman von William S. Burroughs für die Leinwand und zeigt sein Talent, den Geist eines Ortes mit der Meisterschaft eines großen Schwertkämpfers einzufangen. Er ist einer der wenigen lebenden Filmemacher, die einen neuen Ort vorstellen und nicht nur sofort einfangen können, wie er aussieht, sondern auch irgendwie, wie er ist riecht. Die Insekten, die Fäulnis und der Verfall, die einen Großteil von Lees Welt bestimmen, wirken auf dem Bildschirm dank der Details in heruntergekommenen Motelzimmern, von Straßen, die von streunenden Hunden durchstreift werden, und im tiefen, dunklen Dschungel selbst vollständig zum Ausdruck gebracht.

Von zentraler Bedeutung dafür ist die Partitur von Trent Reznor und Atticus Ross, da sich die Komponisten mit Guadagnino für einen Soundtrack vereinen, der nicht ganz der Club-Knaller ist Herausforderer war, verstärkt aber die romantischen, transportierenden Qualitäten des Films – sowie die Momente, die sich in den Surrealismus entwickeln. Denn trotz seines einzigartigen Fokus auf Lee und seine Leidenschaften, Seltsam fasst so viel darüber zusammen, was wir über die Welt verstehen und was nicht.

Ex-Freunde und Ex-Liebhaber: SeltsamZumindest sieht es so aus, als könnte es in dieser Preisverleihungssaison ein ernstzunehmender Anwärter in den Haar- und Make-up-Kategorien sein und seine Besetzung verändern, ohne ihr Wesen zu verdecken. Vor allem Daniel Craig liefert eine seiner bisher dynamischsten Darbietungen ab und stellt seine Vielseitigkeit als Schauspieler auf eine Weise unter Beweis, die einen dankbar macht, dass er nicht länger Bond verpflichtet ist. In seinen Händen ist Lee chaotisch und von Verlangen getrieben, sei es sein Bedürfnis nach Sex oder seine Sucht nach immer neuen Substanzen; Craigs natürliches Charisma macht den Film auf eine Weise fesselnd, die weniger großen Schauspielern die Stirn bieten würde.

Und Drew Starkey (aktuell am bekanntesten aus der Netflix-Serie). Äußere Banken sowie Die Terminalliste) erweist sich ebenfalls als beeindruckend, insbesondere da diese beiden Männer über das Kräfteverhältnis zwischen ihnen verhandeln. Es ist eine Beziehung, in der der Altersunterschied nur ein wichtiger Faktor ist; Ob verinnerlichte Homophobie oder eher persönliche Missachtung, die Verbindung zwischen diesen beiden Männern wird zu einem faszinierenden Tauziehen, bei dem es manchmal um Grausamkeit geht.

Ein fast nicht wiederzuerkennender Jason Schwartzman wird unterdessen zum schlagenden Herzen des Films und spielt einen Ex-Kollegen in schrecklichen Sandalen mit schrecklichem Geschmack in mir. Seine platonische Liebe zu Lee dient letztendlich als Balsam im Gegensatz zu dem stillen Krieg, der zwischen Lee und Eugene geführt wird – eine Portion Freundlichkeit für eine unfreundliche Welt.

Das Urteil: Bei zwei Stunden und 18 Minuten Seltsam Der Film ist ein wenig ausschweifend, vor allem im Vergleich zu Guadagninos handlungsintensivsten Filmen – das größte Problem ist eine Erzählung, die ein etwas stärkeres Rückgrat braucht, da Lees Streifzüge durch Mexiko und Südamerika voller kraftvoller Momente sind, denen es aber manchmal an ernsthafter Dynamik mangelt.

Das Problem ist größtenteils auf Lees zu vages Streben nach Erleuchtung zurückzuführen, auch wenn es in der zweiten Hälfte des Films an Fahrt gewinnt, als er und Eugene auf der Suche nach einem mysteriösen Dr. Cotter (Lesley Manville) in den Dschungel stapfen halluzinogene Geheimnisse, die sie in der dortigen Pflanzenwelt gefunden hat. (Es versteht sich fast von selbst, dass Manville hier ebenfalls außergewöhnlich ist und in eine völlig einzigartige Figur aus jüngeren Rollen wie der Großmutter von Amy Winehouse übergeht Zurück zu Schwarz oder die Frau Harris, die einst nach Paris ging.)

Abgesehen von diesem Problem ist Craigs Auftritt allein den Eintrittspreis wert, und nicht zuletzt weiß Guadagnino wirklich, wie er den Zuschauer an einen völlig anderen Ort und in eine völlig andere Zeit als heute entführen kann. Bei seinen Filmen war das Klischee noch nie wahrer: Der Weg ist das Ziel.

Wo zu sehen: Seltsam kommt am 27. November in die Kinos.

Anhänger: