Super/Man: Die Christopher-Reeve-Geschichteein neuer Dokumentarfilm über den Schauspieler Christopher Reeve, wird ab Samstag, dem 7. Dezember, auf Max gestreamt.

Regie: Ian Bonhôte und Peter Ettedgui, Übermensch verfolgt Reeves Leben, Karriere und Widerstandsfähigkeit nach einem fast tödlichen Reitunfall im Jahr 1995, bei dem er vom Hals abwärts gelähmt war. Bekannt für seine ikonische Rolle als Superman im Film von 1978 und den darauf folgenden Fortsetzungen, wurde Reeve nach seinem Unfall zu einem wichtigen Verfechter der Behindertenrechte und leitete die Christopher and Dana Reeve-Stiftung bis zu seinem Tod im Jahr 2004 im Alter von 52 Jahren.

Der Film enthält Interviews mit mehreren wichtigen Persönlichkeiten in Reeves Leben, darunter seinen Kindern Matthew Reeve, Alexandra Reeve Givens und Will Reeve; Schauspieler Susan Sarandon, Glenn Close, Jeff Daniels, Whoopi Goldberg; Halbbruder Kevin Johnson; Freund Michael Manganiello; Übermensch Produzent Pierre Spengler; und ehemaliger Außenminister John Kerry. Der Film enthält außerdem umfangreiches Archivmaterial von Figuren wie Robin Williams (Reeves Julliard-Mitbewohner), Reeves Frau Dana Reeve, Vater Franklin Reeve, Mutter Barbara Johnson und Übermensch Regisseur Richard Donner.

Super/Man: Die Christopher-Reeve-Geschichte wurde im Sundance 2024 uraufgeführt und kam am 11. Oktober in großem Umfang in die Kinos. Der Film ist eine Koproduktion von HBO und DC Studios, wobei CNN Films, Words + Pictures, A Passion Pictures und Misfits Entertainment ebenfalls produzieren. Sehen Sie sich unten einen offiziellen Trailer zum Film an.

In anderen Übermensch Nachrichten: James Gunn hat die Dreharbeiten zu seinem kommenden Film Anfang des Jahres abgeschlossen Übermensch Film, der einen Cameo-Auftritt von Will Reeves enthalten wird.