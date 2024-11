Origins ist eine wiederkehrende Serie, die Künstlern die Möglichkeit gibt, alles aufzuschlüsseln, was in ihre neueste Veröffentlichung eingeflossen ist. Heute beschäftigen sich Tom Morello und die Mitglieder von Stray Kids mit „Come Play“ mit Young Miko, einem neuen Song, der für die zweite Staffel von Netflix geschrieben wurde Arkan.

Für die zweite Staffel von Arkandie umfangreiche Zeichentrickserie von Netflix, die in der Welt von spielt Liga der Legendenein entsprechend breitgefächertes Spektrum an Künstlern, die sich um die Musik für den Original-Soundtrack kümmerten. Dazu gehören Größen wie Twenty One Pilots, Stromae, Marcus King, Ashnikko und d4vd, aber eine mit Stars besetzte Zusammenarbeit zwischen der K-Pop-Gruppe Stray Kids, Tom Morello und dem puerto-ricanischen Rapper und Sänger Young Miko sticht aus der Tracklist heraus.

Die drei Acts, die jeweils einen eigenen Musikstil und eine eigene Perspektive bieten, schlossen sich zu „Come Play“ zusammen, einem Lied, das in der Folge erschien, die am 23. November auf Netflix erschien. Der kraftvolle, energiegeladene Track strahlt die Energie hoher Einsätze und eines langen Weges zum Sieg aus.

„Anders als bei den üblichen Gesangsaufnahmen, die wir immer gemacht haben, wurden wir gebeten, uns während der Aufnahme zu entspannen und die Anspannung abzubauen“, erinnert sich Lee Know von Stray Kids. „Gleichzeitig wurden wir aber auch gebeten, den Titel kraftvoll zu singen, also erinnere ich mich, dass ich versucht habe, herauszufinden, wie ich den Titel sowohl kraftvoll als auch entspannt singen sollte.“

„Mir persönlich hat der Track sehr gut gefallen, daher hat auch der gesamte Aufnahmeprozess sehr viel Spaß gemacht“, erzählt sein Bandkollege IN. „Er bleibt mir immer noch als lustige Erinnerung in Erinnerung.“

Für Tom Morello, das einflussreiche Mitglied von Rage Against the Machine und Audioslave, war die Zusammenarbeit mit Stray Kids zutiefst aufregend. „Ich bin stolz darauf, einigermaßen furchtlos zu sein, wenn es darum geht, mit wem ich zusammenarbeiten werde“, erzählt er Folge. „Ich liebe die Idee, meine komfortable, politische Hardrock-Sicherheitszone weit zu verlassen. Es hat mir in der Vergangenheit sehr geholfen, meine klanglichen Grenzen zu erweitern und von neuen Zielgruppen zu lernen.“

Lesen Sie unten exklusive Einblicke in „Come Play“, direkt von Morello und Stray Kids.