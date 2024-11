Das Neue Herr der Ringe Film, Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrimsoll am 13. Dezember 2024 landesweit in die Kinos kommen. Begleitend zum Anime-Film gibt es ein besonderes Leckerbissen für Neuheiten-Sammelfans: einen originalgetreuen Popcorn-Eimer in Form eines Kriegshammers.

Das stimmt, es entspricht dem Trend, der durch aktuelle Filme gesetzt wird Ich – Einfach unverbesserlich 4, Böse, Gladiator IIund mehr, Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim wirft seinen Hut in den Popcorn-Eimer-Ring mit einem 27 Zoll langen Kriegshammer, der eine Nachbildung der Waffe im Film ist. Eine Seite der Schlagfläche des Hammers öffnet sich und gibt den Blick auf ein hohles Fach für eine große Schüssel Popcorn frei.

Um eines davon zu bekommen Herr der Ringe Wenn Sie selbst einen Warhammer-Popcorneimer kaufen möchten, müssen Sie ihn nur zu einem AMC-Kino aufsuchen, wo Sie einen für 32,99 $ kaufen können, solange der Vorrat reicht. Alternativ taucht bei eBay bereits der Kriegshammer-Popcorneimer auf.

Wenn Sie ein Fan von Neuheiten sind und der Meinung ist, dass ein zwei Fuß langer Kriegshammer zu umständlich ist, können Sie sich einen limitierten Kunstholzkrug mit dem holen Krieg der Rohirrim Logo darauf. Diese werden bei AMC für 21,99 $ erhältlich sein und mit einer großen Limonade geliefert. Sehen Sie unten ein Foto des Kruges.

Erstmals im Jahr 2021 angekündigt, Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim wird ein Animationsfilm im Anime-Stil sein, der 200 Jahre vor den Ereignissen von in Mittelerde spielt Der Hobbit. Die Besetzung wird geleitet von Folgesind Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto und andere.