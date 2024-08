Maya Neelakantan, ein 11-jähriges Gitarren-Wunderkind aus Indien, hat das Publikum wieder einmal begeistert Amerikas Got Talentdiesmal mit Metallicas „Master of Puppets“ bei ihrem Auftritt in AGTDas Viertelfinale findet am Dienstagabend (27. August) statt.

Wir berichteten bereits darüber, dass Maya Papa Roachs „Last Resort“ für sie zerschmetterte AGT Im Juni hatte sie bereits beim Vorsingen mitgewirkt, aber im Viertelfinale erhöhte sie den Einsatz und nahm sich eines insgesamt komplizierteren und technischeren Stücks an.

Metallicas langes Epos „Master of Puppets“ gilt weithin als ihre größte musikalische Leistung. Selbst für eine versierte Gitarristin wie Maya ist es eine echte Herausforderung – insbesondere in einer komprimierten, instrumentalen Form, wie sie es auf AGT.

Begleitet von einer Hausband aus Metal-Musikern und mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht stand Maya in der Mitte der Bühne und übernahm die Leadgitarre, steuerte den Track durch sein ikonisches zentrales Riff und den Refrain, bevor sie für wildes Shredden ins Rampenlicht trat. Sie spielte sogar Kirk Hammetts gedämpften Soloteil und trat auf ein Pedal, damit ihre Flying-V-Axt vorübergehend wie eine Akustikgitarre klang.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass die Jury beeindruckt war.

„Das war wie die Reinkarnation von Van Halen“, sagte Howie Mandel und fügte hinzu: „Man würde nicht denken, dass das von dir kommt. Du bist eine Überraschung. Du bist unglaublich!“

Sogar Simon Cowell, der häufig dagegen ist, lobte Maya in den höchsten Tönen und nahm sich auch die Zeit, das Ausgangsmaterial zu würdigen. „Ein großes Dankeschön an Metallica für diesen Song, das kommt nicht sehr oft vor“, sagte er.

Während ihres Interviews auf der Bühne dankte Maya Metallica und der Cliff Burton-Familie, die den Auftritt ermöglicht hatten.

Maya setzt ihre AGT Aufstieg, nachdem sie in den letzten Jahren unsere Aufmerksamkeit – und die einiger namhafter Metal-Gitarristen wie Adam Jones von Tool – mit ihren YouTube-Videos erregt hat, darunter ein erstaunliches 22-Song-Tool-Medley. Sie wird herausfinden, ob sie in die nächste Runde der AGT wenn die Wahlergebnisse am Mittwochabend (28. August) bekannt gegeben werden.

Unten können Sie Maya Neelakantan in „Master of Puppets“ sehen auf Amerikas Got Talent. Während der Titel des AGT-Videos besagt, dass Maya 10 Jahre alt ist, ist sie seit ihrem ersten Vorsprechen tatsächlich 11 Jahre alt geworden.