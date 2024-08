Es ist eine Sache, den erstaunlichen Aufstieg eines Künstlers wie Chappell Roan persönlich bei einem Musikfestival mitzuerleben, wo man in einer Masse von rosa Cowboyhüten steht und die Menge jedes Wort von „Red Wine Supernova“ mitsingen hören kann, als wäre es Karaoke-Nacht. Aber es ist noch etwas ganz anderes, die Geburt eines Stars bequem von zu Hause aus mitzuerleben, wo die Dichte der Menge, die Energie des Anlasses und die Leidenschaft der Darbietung dank der immersiven Kameraarbeit noch besser zur Geltung kommen.

In diesem Sommer gab es auf US-Festivals triumphale Siegesrundenauftritte von Roan, wobei ihre begleitenden Livestreams eine bedeutende Rolle bei ihrem explosiven Erfolg im Jahr 2024 spielten. Schließlich hatte nicht jeder die Chance, Roan – oder andere Festivallieblinge des Jahres 2024 wie Sabrina Carpenter, SZA, Post Malone und Megan Thee Stallion – diesen Sommer persönlich zu sehen. Da Streaming-Plattformen die größten Festivals im ganzen Land und darüber hinaus direkt auf die Geräte der Fans übertragen, sind Livestreams ein integraler Bestandteil des Festivalerlebnisses denn je.

Schon vor 2020, als wir alle auf unsere Sofas verbannt waren, boomten Livestreams von Festivals und ähnlichen Veranstaltungen. Beyoncés Auftritt beim Coachella-Festival 2018 stellte damals einen Rekord für das meistgesehene Livekonzert auf YouTube auf, während die Livestream-Plattform Twitch begann, weit über den begrenzten Rahmen des Videospiel-Streamings hinauszuwachsen.

Doch seitdem ist Amazon Music – das zum selben Unternehmen gehört wie Twitch – zu einem wichtigen Anbieter von Live-Auftritten geworden, die Hand in Hand mit der kulturellen Diskussion gehen. Allein in diesem Jahr bot die Plattform Livestreams von Festivals wie Outside Lands, Primavera Sound und Stagecoach sowie die Konzertreihe nach „Thursday Night Football“ an. Amazon Music Live und Kendrick Lamars bemerkenswerte Juneteenth-Show „The Pop Out“.

Während ich im August mit Katie Klein, Leiterin für Content-Strategie und -Entwicklung bei Amazon Music, und Ed Walker, Leiter der Videostudios, in ihrem Livestreaming-Gelände bei Outside Lands plauderte, warteten alle – mich eingeschlossen – gespannt auf Chappell Roans große Krönung am Sonntag beim Festival. „Am aufregendsten ist es, wenn wir diese Gelegenheiten, die Teil des größeren kulturellen Zeitgeists sind, zufällig nutzen können“, sagt Klein und bezieht sich dabei sowohl auf den bevorstehenden Roan-Auftritt als auch auf die Begeisterung hinter Kendricks „Pop Out“-Show (bei der er fünfmal hintereinander „Not Like Us“ spielte).

Kirdis Postelle, Global Head of Content bei Amazon Music, teilt Kleins Ansichten und sagt, dass Roans Aufstieg für sie besonders bedeutsam war. „Wir waren von Anfang an für sie da, deshalb bedeutet es uns einfach so viel mehr“, sagt sie. Postelle, die früher bei Warner Records und Dr. Dres Aftermath Records tätig war, sieht sich in erster Linie als Künstleranwältin und erst in zweiter Linie als Musikvermarkterin. Ihr Fokus liegt darauf, Amazons Musikabteilung in Richtung Livestreams und künstlerorientierter Inhalte zu lenken und dabei die bestehende Infrastruktur und Beziehungen des Unternehmens zu nutzen. Dabei geht es ihr vor allem darum, die Marken der Künstler zu stärken und ihre Anhängerschaft zu vergrößern.

Deshalb gehen diese Livestreams über die bloße Übertragung von Festivalauftritten hinaus. Sie beinhalten Interviews mit Künstlern und Fans sowie Beiträge zur Kultur, dem Essen und der Umgebung des Festivals, wodurch für die Zuschauer zu Hause ein noch intensiveres Erlebnis entsteht. Postelle nennt Faninterviews als eines der spannenderen Elemente und verweist auf das Kamerateam von Outside Lands, das Erfahrungsberichte von Mitgliedern von Roans „Pink Pony Club“ aufzeichnet.

„Für manche Leute, die den Livestream ansehen, ist es vielleicht das erste Mal, dass sie einen Künstler auftreten sehen – aber wenn man jemanden im Publikum hört, der darüber spricht, wie sehr man ihn liebt und was der Künstler ihnen bedeutet … Das vertieft diese Verbindung einfach und schafft einen Moment der Entdeckung“, sagt sie.

Noch intensiver ist die Vorstellung, dass ein Festival nicht nur ein Ort ist, an dem Musiker auftauchen und spielen – es ist eine sorgfältig kuratierte Atmosphäre, die durch die malerische Kulisse des Festivals noch einzigartiger wird. Neue Künstler zu entdecken ist eine Sache; die Freude, eine neue Umgebung zu sehen und etwas Fernweh zu wecken, ist eine andere. „Das ist ein wichtiger Grund, warum wir unsere Live-Streaming-Bemühungen mit Festivals verstärkt haben; wir möchten etwas schaffen, bei dem sich die Leute online so gut wie möglich fühlen, als würden wir die Festivalumgebung nachahmen“, sagt Klein.

Bei Outside Lands gibt es einen besonders schillernden Rahmen für diese Auftritte: Wenn die Sonne untergeht, werden die hoch aufragenden Eukalyptusbäume des Golden Gate Parks neonbeleuchtet und schaffen eine außerweltliche Landschaft, die in Wirklichkeit genauso surreal aussieht wie vor der Kamera. Auch der Livestream von Amazon Musics Primavera Sound zeigte den Schauplatz am Meer in Barcelona so gut, dass man bei jedem Windstoß praktisch die salzige Meeresbrise auf der Haut spüren konnte. „Jeder Livestream fühlt sich maßgeschneidert an“, sagt Klein, und Walker fügt hinzu, dass das Hauptziel darin besteht, dass alle – Künstler, Produktion, Management und Publikum – das Gefühl haben, dass Amazon das Erlebnis „ergänzend“ beeinflusst.

„Fans zu Hause wollen die ‚Festivalkultur‘ sehen und erleben, auch wenn sie nicht die Chance haben, persönlich dabei zu sein“, sagt Postelle. „Die Community rund um Festivals, die Mode, der Entdeckungsfaktor, wenn man einen Künstler sieht, den man normalerweise nicht gesehen hätte … Festivals werden immer diese Magie haben. Wenn wir das einfach weiter verbreiten, teilen und Leuten, die es nicht zu diesen Festivals schaffen können, die Möglichkeit geben, zumindest ein bisschen davon zu erleben … dann werden wir meiner Meinung nach ein Wachstum in der Festivallandschaft erleben.“

Die Magie dieser Events ist der eng verbundenen Crew von Amazon Music nicht entgangen, und durch Interviews vor Ort, visuell beeindruckende B-Rolls und sorgfältig ausgearbeitete Schnitte aus ihrem Backstage-Kontrollraum spiegeln diese Livestreams all den zusätzlichen „Du hättest dabei sein müssen“-Glanz wider, den Live-Musik mit sich bringt. Zum Glück sind sie noch nicht fertig. Zu den Projekten am Horizont gehört Staffel 3 von Amazon Music Live„Die Technologie wird Livestreams auf eine Art und Weise verbessern, die wir uns jetzt wahrscheinlich noch nicht vorstellen können“, sagt Walker und verweist auf den Wunsch, Live-Musik mit anderen Arenen zu kombinieren, wie es bei der NFL der Fall ist.

Amazons Arbeit mit der Outside Lands-Übertragung ist vielleicht abgeschlossen, aber wenn man den Zeitgeist des Festivals so einfängt wie sie, erlangt der Livestream durch virale Clips in den sozialen Medien eine ganz eigene Art von Unsterblichkeit. Chappell Roans Auftritt wurde von Tausenden gesehen, aber noch mehr haben sich einen frechen, spontanen Clip aus dem Stream angesehen, der weiterhin auf TikTok im Trend liegt. Bei Festivals ging es früher darum, persönlich dabei zu sein – heute muss man nur noch einschalten und einschalten.

Anmerkung des Herausgebers: Reise und Unterkunft für die Teilnahme am Outside Lands Festival wurden von Amazon Music bereitgestellt, um die Berichterstattung über ihre Livestreaming-Technologie zu ermöglichen.