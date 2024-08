Nummer Eins auf Netflix ist ein wöchentlicher Spotlight auf das, was derzeit beim beliebtesten Streaming-Dienst der Welt am beliebtesten ist. Manchmal ist es ein Film. Manchmal ist es eine Fernsehsendung. Was auch immer es ist, viele Leute haben es sich am Wochenende offensichtlich angesehen, und am Montagmorgen werden wir mit einer kurzen Rezension versuchen, herauszufinden, warum. Zunächst einmal: Wir rezensieren Die Union, Die Spionage-Actionkomödie von Mark Wahlberg und Halle Berry.

Hier ist eine Frage an die Filmmanager von Netflix: Wie viele geheime/unterirdische Spionage-/Attentäter-/Diebesorganisationen gibt es Ihrer Meinung nach tatsächlich? 6 Untergrund, Gunpowder-Milchshake, Die alte Garde, Der graue Mann, Herz aus Stein… und jetzt, Die Union.

In vielerlei Hinsicht ist der Start dieser neuen wöchentlichen Kolumne ein äußerst vielversprechender – denn Die Uniondas derzeit die Netflix-Filmcharts mühelos dominiert, ist das platonische Ideal des Netflix-Spionage-Actionfilms, der sich in den letzten Jahren zu einem recht robusten Subgenre entwickelt hat. Seine Definitionen umfassen mindestens einen Filmstar auf Blockbuster-Niveau, etwas CGI-verstärkte Action, die nicht zu künstlich aussieht, wenn man sie auf dem Handy ansieht, einige schöne internationale Schauplätze und ein Ende, das weitere Abenteuer verspricht … Vielleicht. Das heißt, sofern der Algorithmus großzügig ist.

Die Union beginnt mit der Übernahme desselben Spielbuchs, das Brian de Palma für das erste Mission: Unmöglich Film, in dem die hochrangige Geheimagentin Roxanne (Halle Berry) miterlebt, wie eine Operation schiefgeht und ihr Team getötet wird. Nicht nur das, sondern ihr Team verlor auch eine Datenbank mit allen Polizeibeamten (nicht nicht Sie steht auf der NOC-Liste (und muss sich daher außerhalb der normalen Spionagewelt umsehen, um einen Agenten zu finden, der verdeckt ermitteln kann, um die Waffe abzuholen).

Also rekrutiert sie ihre Highschool-Liebe Mike (Mark Wahlberg), der Jersey nach dem Schulabschluss nie verlassen hat und ein ziemlich schönes Leben als unverheirateter Mann Ende 40 zu führen scheint, der bei seiner Mutter lebt und auf dem Bau arbeitet. Er wird an einem unangenehmen Morgen danach mit der Frau vorgestellt, die einst seine Englischlehrerin in der siebten Klasse war (gespielt von Dana Delaney, also Glückwunsch an alle Beteiligten). Wenn er zur Arbeit geht, ist Bruce Springsteens „Promised Land“ der Nadelstich, der als Begleitung für Szenen mit Arbeitern gewählt wurde, die gute, ehrliche Arbeit verrichten. Mike ist ein guter Kerl – und, was noch wichtiger ist, er ist ein Union Mann.

Das ist nicht der Grund, warum der Film heißt Die Unionallerdings: Die Union ist eigentlich der Name des Geheimdienstes, zu dem Roxanne gehört, und der, wie uns erzählt wird, aus den Leuten besteht, die die „wirkliche Arbeit“ leisten, nämlich die Sicherheit der Welt zu gewährleisten. Das Ethos der Union als Organisation stützt sich stark auf die Stimmung „die Arbeiterklasse ist die wahre Helden“-Stimmung – obwohl ihre Agenten in Fünf-Sterne-Hotels übernachten, Erste Klasse fliegen und in einem sehr schicken Bürogebäude in London arbeiten.

Die ganze „Gewerkschafts“-Sache ist verdammt chaotisch, ein unnötig komplizierter Trick. (Lustige Tatsache: Meine Tante und mein Onkel – die beide tatsächlich Gewerkschaftsmitglieder sind! – sahen Die Union dieses Wochenende. Sie benutzten wiederholt die Worte „so dumm“, um es im Nachhinein zu beschreiben.) Dies gilt insbesondere, weil die Kernerzählung tatsächlich wie eine mehr als ausreichende Prämisse erscheint, um einen Film zu tragen: Ein gewöhnlicher Typ, der von seiner ersten Liebe als Spion rekrutiert wird? Konzentrieren Sie sich einfach auf Das! Vor allem, weil zwischen Wahlberg und Berry eine ganz gute Chemie herrscht und die besten Momente des Films entstehen, wenn sie über ihre gemeinsame Vergangenheit nachdenken.

Als Regisseur von 23 Episoden von Gefolge und 17 Episoden von BallerJulian Farino weiß zumindest ein wenig darüber, wie man Egos ausbalanciert, was eine gute Nachricht ist, denn dies ist ein gestapelt Besetzung. Schauen Sie sich einfach ihre Geschichte der Schauspielpreise an:

Mark Wahlberg: 1 Oscar-Nominierung ( Departed – Unter Feinden )

) Halle Berry: 1 Oscar-Gewinn ( Monsterball ), 2 Emmy-Nominierungen und ein Sieg

), 2 Emmy-Nominierungen und ein Sieg JK Simmons: 1 Oscar-Gewinn ( Schleudertrauma ), 1 Oscar-Nominierung ( Die Ricardos sein )

), 1 Oscar-Nominierung ( ) Jackie Earle Haley: 1 Oscar-Nominierung ( Kleine Kinder )

) Dana Delaney: 5-fache Emmy-Nominierte und 2-fache Gewinnerin

Lorraine Bracco: 1 Oscar-Nominierung (Good Fellas – Die letzten Jedi)

Das ist richtig, dies ist die Art von Film, in dem die Oscar-nominierte Lorraine Bracco zwei Tage lang die Rolle der Mutter von Mark Wahlberg spielen durfte. (Zwischen den beiden Schauspielern liegt ein Altersunterschied von 16 Jahren, obwohl das ein Abstand ist, den eine klassische WB-Serie durchaus als respektabel erachten würde.) Keiner dieser Schauspieler bekommt im Rahmen dieses Films wirklich die Chance, die Bandbreite und das Talent zu zeigen, die ihnen zu solch großem Beifall verholfen haben. Aber Halle Berrys Fähigkeiten bei der Dach-Action haben hat sich seit 2004 dramatisch verbessert Katzenfrau.

Ich habe definitiv schlechtere Versionen dieses Films gesehen; ein paar Gags und Szenen brachten mich zum Schmunzeln, und er ist zumindest gut geschnitten (im Gegensatz zu Der graue Mann). Mit mehr Nuancen und Fokus hätte der Film vielleicht noch größere Höhen erreichen können. Leider wird das Ergebnis durch den Versuch, zu viel auf einmal zu machen, verworren, insbesondere wenn er auch unter den gleichen vorhersehbaren Klischees leidet, die in so vielen anderen Filmen dieses Genres zu finden sind. Würden Sie glauben, dass es in der Organisation einen Maulwurf gibt? Ups, Spoiler.

Tatsächlich gibt es in Netflix-Filmen so viele dieser fiktiven (glauben wir) Gruppen, die inoffiziell arbeiten, um Ergebnisse zu erzielen, aber normalerweise gibt es einen Maulwurf im Inneren, dass man meinen könnte, diese Spione würden sich öfter über den Weg laufen. Immerhin ist das bei Netflixs Weihnachtsfilmen über die Royals passiert. Wie bereits erwähnt, ist eines der Markenzeichen dieses Subgenres jedoch die völlig übermächtige Besetzung – man kann Schauspieler wie Wahlberg und Berry nur für eine begrenzte Zeit von ihren vollen Terminkalendern mit Workouts um 3:40 Uhr morgens und dem Eintreten für Frauengesundheitsprobleme losreißen.

Und genau darin besteht oft der Hauptreiz der Netflix-Originalfilme: Wir leben in einer Zeit, in der Filme aufgrund bekannter Marken zu Blockbustern werden, nicht weil die Hauptdarsteller berühmte Filmstars sind. Es ist also irgendwie schön, dass Netflix immer noch darauf setzt, dass die Zuschauer zu Hause auf das Miniaturbild mit den zwei ziemlich berühmten hübschen Gesichtern klicken. Und es hat funktioniert … zumindest an diesem Wochenende. Nächste Woche könnte etwas Neues an der Spitze stehen. Der Kreislauf des Lebens im Streaming-Zeitalter.

Die Union wird jetzt auf Netflix gestreamt.