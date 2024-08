Francis Ford Coppola hat in einem Interview mit Rollender Stein dass er sich bewusst vorgenommen hatte, „abgesagte“ Schauspieler für sein selbst finanziertes Science-Fiction-Epos zu besetzen Großstadtvon dem er nicht wollte, dass es eine „woke Hollywood-Produktion“ wird.

Dazu gehörten der ausgesprochene Konservative und überzeugte Donald Trump-Anhänger Jon Voight und Shia LaBeouf, der seit der Anschuldigung der sexuellen Nötigung im Jahr 2020 kaum noch gearbeitet hat.

„Ich wollte nicht, dass wir als eine aufgeweckte Hollywood-Produktion abgestempelt werden, die den Zuschauern nur Vorträge hält“, sagte Coppola. „Zu den Darstellern gehören Leute, die irgendwann abgesetzt wurden. Es gab Leute, die erzkonservativ sind, und andere, die politisch extrem fortschrittlich sind. Aber wir haben alle zusammen an einem Film gearbeitet. Das war interessant, fand ich.“

Coppola gab auch zu, dass die Zusammenarbeit mit LaBeouf manchmal eine Herausforderung sein konnte. „Shia (LaBeouf) hat es wirklich gut gefallen. Ich hatte vorher keine Erfahrung mit ihm, aber er baut absichtlich eine extreme Spannung zwischen sich und dem Regisseur auf“, sagte der Filmemacher. „Er erinnert mich an Dennis Hopper, der etwas Ähnliches gemacht hat, und dann sagte man: ‚Mach einfach irgendwas‘, und dann machen sie etwas Brillantes.“

Der Großstadt Die Einführung war von Kontroversen begleitet, von denen einige mit Coppola selbst in Verbindung gebracht wurden. Im Mai Der Wächter berichteten, er habe versucht, weibliche Statisten zu küssen, um sie für eine Nachtclubszene „in Stimmung zu bringen“. Vielfalt Im Juli folgte die Veröffentlichung von Videos, in denen Coppola die Statisten küsst.

Während des Streits Der Wächter Bericht als „völlig unwahr“, sagte Coppola Rollender Stein„Die Wahrheit ist, dass sie nach irgendwelchem ​​Dreck suchten. Die jungen Frauen, die ich in Bezug auf die Silvesterszene auf die Wange geküsst habe, waren junge Frauen, die ich kannte.“

Anfang des Monats zog Lionsgate den Trailer für Großstadt nachdem festgestellt wurde, dass es gefälschte Zitate von Filmkritikern verwendete, die mit ziemlicher Sicherheit von ChatGPT stammten.

Großstadt In „The 4000“ spielt Adam Driver einen idealistischen Architekten mit der Macht, die Zeit zu kontrollieren und davon zu träumen, aus den Ruinen einer New Yorker Metropole eine utopische Stadt zu errichten. In weiteren Rollen sind Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne und Dustin Hoffman zu sehen. Der Kinostart ist für den 27. September geplant.