Fast zwei Jahre nachdem Elton John sein letztes Nordamerika-Konzert im Dodger Stadium in Los Angeles beendet hat, erscheint auf Disney+ eine neue Dokumentation, die Johns Reise hinter die Kulissen zeigt.

Betitelt Elton John: Niemals zu spätDer Dokumentarfilm dreht sich um die glanzvolle 50-jährige Karriere des Sängers und Songschreibers im Showgeschäft, die mit seiner letzten nordamerikanischen Show endet. In dem neuen Dokumentarfilm wird auch ein Originalsong von John zu hören sein.

Nie zu spät wird am 13. Dezember auf Disney+ erscheinen; davor wird es am 15. November in den USA und Großbritannien eine begrenzte Kinolaufzeit geben. Zuvor hat Disney+ den Konzertfilm gestreamt Elton John Live: Abschied vom Dodger Stadium.

Der offizielle Logline des Films lautet: „Unter der Regie von RJ Cutler und David Furnish folgt der Dokumentarfilm Elton John, während er auf sein Leben und die erstaunlichen Anfänge seiner 50-jährigen Karriere zurückblickt, auf dieser emotional aufgeladenen, intimen und erhebenden Reise, die den Kreis schließt. Während er sich auf sein letztes Konzert in Nordamerika im Dodger Stadium vorbereitet, nimmt uns Elton mit in die Vergangenheit, um von den außergewöhnlichen Höhen und herzzerreißenden Tiefen seiner frühen Jahre zu erzählen und davon, wie er Widrigkeiten, Missbrauch und Sucht überwand, um die Ikone zu werden, die er heute ist.“

Elton John beendete seine „Farewell Yellow Brick Road“-Tour am 8. Juli 2023 in Stockholm. Obwohl es als seine letzte Konzerttournee überhaupt angekündigt wurde, hat John angedeutet, dass er einzelne Shows spielen wird, und schreibt und nimmt weiterhin Musik auf. Kürzlich schloss er sich sogar Orville Peck für ein Duett seines Songs „Saturday Night’s Alright for Fighting“ an und wurde Anfang des Jahres zusammen mit seinem langjährigen Kollaborateur Bernie Taupin mit dem Gershwin-Preis ausgezeichnet.

Lesen Sie noch einmal unseren Rückblick auf Elton Johns Abschiedsshow in Los Angeles.