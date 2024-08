Netflix hat den Teaser-Trailer veröffentlicht für Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendezder nächste Teil von Ryan Murphys Anthologie-Serie über wahre Verbrechen.

Die Premiere der Serie ist für den 19. September 2024 geplant. Sie erzählt die Geschichte der Brüder Lyle und Erik Menendez, die 1996 wegen Mordes an ihren Eltern verurteilt wurden.

José und Mary Louise „Kitty“ Menendez wurden am 20. August 1989 in ihrer Villa in Beverly Hills erschossen. Lyle und Erik galten zunächst nicht als Verdächtige der Morde, doch aufgrund ihrer extravaganten Ausgaben nach den Morden begann die Polizei, die Beteiligung der Brüder zu untersuchen.

Schließlich legte Erik seinem Psychologen Jerome Oziel ein Geständnis ab, der seiner Geliebten Judalon Smyth davon erzählte. Der Bruder sagte, sie hätten die Morde aus Angst begangen, nachdem sie ihr Leben lang von ihren Eltern misshandelt worden waren – insbesondere sexuell missbraucht durch ihren Vater.

Die Menendez-Brüder wurden in einem ersten Prozess getrennt vor Gericht gestellt, der landesweit für Aufsehen sorgte und im Fernsehprogramm von Court TV übertragen wurde. Nach zwei Pattsituationen in der Jury wurde der Prozess erneut aufgenommen und beide zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt.

Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez In den Hauptrollen sind Nicholas Alexander Chavez und Cooper Koch als Lyle und Erik zu sehen, neben Javier Bardem als ihr Vater José und Chloë Sevigny als ihre Mutter Kitty. Zur Besetzung gehören auch Nathan Lane in der Rolle des investigativen Journalisten Dominick Dunne und Ari Graynor als Strafverteidiger Leslie Abramson.

Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez folgt Murphys vorheriger True-Crime-Anthologie-Serie für Netflix, DAHMER – Monster: Die Jeffrey Dahmer Story.