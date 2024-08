Wenn Sie zuschauen Adam Sandler: Ich liebe diches ist schwer zu wissen, was echt ist und was nicht. Die Witze sind auf jeden Fall echt. Später in der Show ist das nicht mehr der Fall. technisch Elvis Presley singt, aber es Ist Rob Schneider macht einen sehr soliden Eindruck. Ansonsten, wer soll sagen, was Wirklich weiter, als Regisseur Josh Safdie (ein Mitarbeiter von Sandler seit 2019) Rohe Edelsteine) inszeniert das neue Netflix-Comedy-Special als 70 Minuten in sich geschlossenes Chaos.

Das Unglück droht gleich zu Beginn, als Adam Sandler in einem Auto mit einer zerbrochenen Windschutzscheibe zum Veranstaltungsort fährt und sich mit streitlustigen Fans vor dem Theater herumschlagen muss (darunter ein Rohe Edelsteine Cameo, das wir alle wahrscheinlich hätten kommen sehen sollen). Als er dann endlich auf der Bühne steht, fangen kleine und große Dinge an, schief zu laufen, von den Monitoren über der Bühne, die nicht funktionieren, bis zu einem Loch in der Bühne, das eines der vielen musikalischen Zwischenspiele unterbricht. Wie Sandler es kürzlich in einem Interview ausdrückte: Jimmy Fallon Auftritt: „Es ist nicht die perfekte Show, und es sind Dinge passiert, die hoffentlich interessant sind.“

Ich möchte nicht zu viel von der Magie verderben, aber das ist alles (weitgehend) Absicht. Geier Berichte aus einer Fragerunde nach der Vorführung, dass Safdies Absicht bei der Wahl des Ortes war, dass es „der schlimmste Veranstaltungsort aller Zeiten sein sollte: ein Grenzbereich, den man zu kennen glaubt, aber nicht kennt.“ Gefilmt wurde im Nocturne Theatre in Glendale, Kalifornien, weit weg von bekannteren Veranstaltungsorten im Großraum Los Angeles, und die Kulisse kommt einem tatsächlich bekannt vor. Besonders für diejenigen, die schon einmal Zeit in heruntergekommenen Black-Box-Kinos verbracht haben, deren enge Ecken des überfüllten Backstage-Bereichs nach Authentizität riechen.

Dank einiger Momente, die diese Vision des „schlimmsten Veranstaltungsorts aller Zeiten“ betonen, droht Safdies Pomp gelegentlich eine echte Ablenkung zu sein. Doch die Unterbrechungen, ob geplant oder real, verleihen Sandlers Komödie eine Energie, die ihm einen kleinen Extrakick verleiht. Schließlich hat sich Sandler in dieser Branche eine sehr komfortable Nische geschaffen – ihm dabei zuzusehen, wie er im Laufe von 70 Minuten ein wenig Unbehagen bewältigt, verstärkt die ohnehin solide Komik, die er am Mikrofon abliefert.

Und Sandler ist im Stand-up-Modus schon ziemlich faszinierend, weil er auf der Bühne in vielerlei Hinsicht eine zurückhaltende, fast lockere Haltung an den Tag legt, eine kleine Weiterentwicklung der Rollen, die ihn in den 1990er Jahren zu einem lukrativen Filmstar machten. Nach Jahrzehnten in dieser Rolle ist jedoch nichts mehr locker an seiner Kunstfertigkeit und seiner scharfen Aufmerksamkeit für die Beteiligung des Publikums. Sein erster Witz darüber, wie ihn der Ruhm verändert hat, ist eine perfekte Eröffnungssalve, einfach in seiner Ausführung, aber meisterhaft erzählt. Und im Laufe der gesamten Show sind ähnliche Momente eine eindringliche Erinnerung daran, dass er wirklich eine Klasse für sich ist.

Ein guter Prozentsatz von Liebe dich ist stark von der Musik geprägt; während eine der großen universellen Wahrheiten der Welt ist, dass alle Komiker tief im Inneren Musiker sein wollen, war Sandler immer ein Akteur im Bereich der musikalischen Komödie, und manchmal scheint er sich auf der Bühne mit einer Gitarre in der Hand wohler zu fühlen als nur mit einem Mikrofon. Einige der Songs, die er gemeinsam mit SNL Schriftsteller Dan Bulla, fühlen sich wie der alberne Unsinn an, den Sie sich selbst singen könnten, während Sie Ihren Tag bewältigen. Aber einige von Liebe dichDie dynamischsten Momente entstehen durch die Art und Weise, wie Sandler das Livepublikum in diese Akkorde und Riffs einbezieht.

Und dann ist da noch der Schluss, ein Originalsong, der im Wesentlichen Sandlers Liebesbrief an die Komödie und seine Helden des Genres ist. Er ist herzlich und aufrichtig, und es ist nicht unmöglich, sich vorzustellen, dass er während der gesamten Zeit, in der er spielt, wiederholt wird. Samstagnacht Live für sein bevorstehendes 50-Jahr-Jubiläums-Special geplant hat. (Und das nicht nur, weil Sandler an einer Stelle „Lorne (Michaels)“ auf „Norm (Macdonald)“ reimt.)

Es ist der perfekte Abschluss eines absichtlich unvollkommenen Specials, das insgesamt viel aufrichtiger und herzlicher wirkt, als es auf den ersten Blick scheint. Sandler entschließt sich, auf der Bühne wahre Wahrheiten auf eine Weise zu enthüllen, die beiläufig wirkt und leicht zu ignorieren ist, bis einen Tage später eine Pointe überrascht, von der man gar nicht wusste, dass sie eine Pointe ist. Es ist kein perfektes Special, aber das war auch nie beabsichtigt. Und Perfektion ist sowieso langweilig.

Adam Sandler: Ich liebe dich wird jetzt auf Netflix gestreamt.

