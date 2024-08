Quentin Tarantino hat jede Idee, auf seinen Filmsets auf echte Waffen zu verzichten, vehement zurückgewiesen. Bei einem kürzlichen Auftritt in Bill Mahers Club Zufall Im Podcast lehnte der Filmemacher die Idee ab, bei den Drehszenen falsche Waffen und visuelle Effekte zu verwenden.

Die Diskussion begann, nachdem Maher die Rost Tragödie und schlug vor, mit „nichts in der Waffe“ zu filmen und das Mündungsfeuer in der Nachbearbeitung hinzuzufügen. „Ich schätze, ich kann Pornofilmen digitale Erektionen hinzufügen, aber wer will das verdammt noch mal sehen?“, sagte Tarantino und sträubte sich gegen die Idee. „Es ist aufregend, mit Platzpatronen zu schießen und das echte orangefarbene Feuer zu sehen, nicht orangefarbenes Feuer hinzuzufügen.“

„Bei all den Waffen, die wir in Filmen abgefeuert haben, gibt es nur zwei Beispiele dafür, dass Menschen am Set durch einen Schusswaffenunfall erschossen wurden“, fuhr Tarantino fort und bezog sich dabei auf den Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins am Rost Set und Schauspieler Brandon Lee während der Dreharbeiten zu 1994 Die Krähe„Das ist eine verdammt gute Platte.“

Obwohl Tarantino kurz zugab, dass solche Todesfälle „die Art von Mist sind, der eine ganze Branche untergräbt“, betonte er, wie wichtig es sei, Risiken einzugehen, um „aufregende“ Momente auf Film festzuhalten.

Sehen Sie unten, wie Tarantino seine Argumente für den Einsatz echter Waffen vorbringt. Die Diskussion beginnt bei etwa 1:05.

Rost Regisseur Joel Souza äußerte kürzlich in einem Interview mit Vanity Fairsein erster, seit er von einem Splitter der Kugel verletzt wurde, die Hutchins tötete. „Meine Empfehlung ist folgende: Es sollten niemals Waffen erlaubt sein. Nichts Echtes, mit dem man irgendetwas abfeuern kann“, sagte er. „Von jetzt an bis in alle Ewigkeit sollte alles imitiert sein. Und es sollte weiterhin Waffenmeister geben, auch wenn es imitiert ist, denn ohne Waffenmeister sind sie immer noch nicht sicher.“

Zu Beginn des Gesprächs äußerte Tarantino seine Meinung dazu, wer die Verantwortung trage für die Rost Schießerei. „Ich denke, es ist fair genug, zu sagen, dass der Waffenmeister, der Typ, der ihm die Waffe gibt, zu 90 % für alles verantwortlich ist, was mit dieser Waffe passiert. Aber der Täter trägt nur 10 % Verantwortung“, sagte er. „Es ist eine Waffe! Sie tragen bis zu einem gewissen Grad Mitverantwortung.“

In diesem Sinne, Rost Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed verbüßt ​​derzeit eine 18-monatige Haftstrafe, nachdem sie wegen Totschlags verurteilt wurde. Gegen Alec Baldwin, der die Waffe abgefeuert hatte, mit der Hutchins getötet wurde, wurde im Juli der Fall wegen Totschlags abgewiesen, nachdem ein Richter feststellte, dass die Staatsanwaltschaft entscheidende Beweise zurückgehalten hatte.