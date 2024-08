Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Der Böser Affe Darsteller und Schöpfer sprechen mit Kyle Meredith über die Apple TV+-Serie mit Vince Vaughn. Die Serie handelt von einem ehemaligen Detektiv aus Südflorida (Vaughn), der in eine Welt der Gier und Korruption hineingezogen wird, die die Umwelt in Florida und den Bahamas zerstört. Und ja, es gibt einen Affen. Hören Sie Vaughns Co-Stars Meredith Hagner, Charlotte Lawrence, Natalie Martinez und Ronald Peet sowie Serienschöpfer Bill Lawrence, wie sie über alles reden Böser Affe oben oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen.

Lawrence (der uns auch Scrubs, Ted LassoUnd Schrumpfung) taucht ein in den großartigen Soundtrack, der Tom Petty-Cover von Künstlern wie Eddie Vedder, Jason Isbell und Weezer enthält. Der Schöpfer erzählt uns, warum er die Petty-Cover in der gesamten Serie haben wollte; Lawrences Tochter Charlotte spricht sogar über ihren eigenen Beitrag: ein Cover von „Wildflowers“.

Charlotte spricht auch über ihr Schauspieldebüt in Böser Affewährend ihr Co-Star Hagner ihre Figur Eve Stripling seziert, eine Soziopathin, die uns über ihre eigentlichen Motive im Unklaren lässt. Unterdessen verrät Martinez, wie es war, zum ersten Mal in die Comedy einzutauchen, und spricht darüber, welche Bedeutung es hat, aus derselben Gegend in Miami zu stammen wie die Handlung der Serie. Sie und Peet sprechen auch über die Konfrontation im Dialog mit Vaughn, wobei Peet einen bahamaischen Akzent herauskitzeln muss, während er neben einem Affen spielt.

Hören Sie die Besetzung von Böser Affe Sprechen Sie über die Serie, den Soundtrack und mehr in der neuen Audio-Episode oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über alle neuesten Episoden auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; sehen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.

Böser Affe wird jetzt auf Apple TV+ gestreamt.