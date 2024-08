Die Polizei untersucht die Todesursache einer Frau, die am ersten Tag des Burning Man 2024 bewusstlos aufgefunden wurde. Reno Gazette-Journal Berichte.

Nach Angaben der Veranstalter der Veranstaltung wurde die namentlich nicht genannte Frau am Sonntag (25. August) um 11:29 Uhr bewusstlos in der Black Rock Desert in Nevada aufgefunden. Die Versuche der Rettungskräfte, ihr Leben zu retten, blieben erfolglos.

Der Sheriff von Pershing County, Jerry Allen, sagte dem Reno Gazette-Journal dass seine Stellvertreter um 11:37 Uhr über den Tod informiert wurden. Es werden Ermittlungen durchgeführt, bis Todesursache und Todesart festgestellt werden können.

„Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie und den Freunden des Verstorbenen“, sagte das Büro des Sheriffs von Pershing County. „Dies ist der erste gemeldete Todesfall auf der Playa in diesem Jahr und leider geschah er am ersten Tag.“

In einer ähnlichen Stellungnahme teilte Burning Man mit, dass man aus Respekt vor der Privatsphäre der trauernden Familie keine weiteren Einzelheiten bekannt geben werde und bot den Teilnehmern Beratungsdienste an.

Beim Burning Man-Festival im vergangenen Jahr wurde ein bewusstloser Mann aufgefunden, während rekordverdächtige Regenfälle über 70.000 Menschen dazu zwangen, Schutz vor der Kälte zu suchen. Allerdings wird nicht angenommen, dass die Wetterbedingungen zu seinem Tod beigetragen haben.

Burning Man 2024 soll bis zum 2. September laufen. Es werden rund 70.000 Besucher erwartet.