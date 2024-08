Das Neo-Noir-Actiondrama mit Ryan Gosling Fahren erscheint am Dienstag, den 27. August, als limitierte Auflage eines Steelbook 4K Ultra HD (hier vorbestellen).

Das 2-Disc-Set präsentiert den Film aus dem Jahr 2011 in 4K-Auflösung mit Dolby Vision und enthält eine neue Featurette „Back in the Driver’s Seat“ mit Interviews mit dem Autor Hossein Amini, dem Editor Mat Newman, dem Komponisten Cliff Martinez und den Schauspielern Christina Hendricks und Ron Perlman.

Das neue 4K Ultra HD Steelbook kommt von Sony Pictures Home Entertainment. Der britische Boutique-Distributor Second Sight Films brachte zuvor Fahren auf 4K, war aber nicht überall verfügbar.

Basierend auf James Sallis‘ gleichnamigem Roman aus dem Jahr 2005. Fahren Regie führte Nicolas Winding Refn. Gosling spielt darin einen namenlosen Hollywood-Stuntfahrer, der nebenbei als Chauffeur für Kriminelle arbeitet und sich mit den falschen Leuten anlegt.

Zur Besetzung gehören außerdem Carey Mulligan als seine Nachbarin Irene und Oscar Isaac als ihr Ehemann, ein ehemaliger Sträfling. Weitere Hauptrollen spielen Bryan Cranston, Christina Hendricks, Albert Brooks und Ron Perlman.

Lesen Sie, warum Goslings neuester Film, Ein Colt für alle Fälleist einer der besten Filme des Jahres 2024 bisher. Holen Sie sich Ihr Exemplar hier.