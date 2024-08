Der Pitch: Wenn es einen Trick gibt, den die Leute hinter Nur Morde im Gebäude gerne einsetzen, es ist ein Cliffhanger, und wenn Staffel 4 beginnt, beginnt sie direkt nachdem unser Podcasting-Kerntrio – Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel (Selena Gomez) – in einem klassischen Moment dramatischer Ironie im Dunkeln gelassen wurde.

Falls Sie vergessen haben, wo wir am Ende von Staffel 3 aufgehört haben: Unsere beliebtesten Amateur-Podcaster waren bereit, nach dem Start von Olivers Broadway-Musical und der Aufklärung eines weiteren Verbrechens eine Flasche Rotwein zu entkorken, ohne zu wissen, dass Charles‘ langjähriges Stunt-Double und Freundin Sazz Pataki (Jane Lynch) in großer Gefahr war. Wie die vorherigen Teile des Hulu-Originals setzt Staffel 4 kurz nach dem Ende des vorherigen Teils an und treibt die drei Amateurdetektive zu einem weiteren Mord … im Gebäude.

Gleichzeitig ruft Hollywood – im wahrsten Sinne des Wortes. Eine klassisch durchgeknallte Produzentin, gespielt von Molly Shannon, hat Charles, Oliver und Mabel um ihre Lebensrechte bedrängt und ist entschlossen, ihre Geschichte vom Smartphone auf die Leinwand zu bringen. Aber selbst nachdem sie nachgegeben haben, bleibt der vierte Teil auf der bekannten Dynamik der Krimiaufklärung der vergangenen Jahre konzentriert.

Licht, Kamera: Eines der erfrischendsten Dinge an der etwas glanzlosen dritten Staffel von Nur Morde war die Art und Weise, wie es das Format aufmischte, indem es uns aus dem Arconia ins Theater führte – ein Szenenwechsel, der alles unterhaltsam und frisch erscheinen ließ. Ebenso versprachen die Trailer und Werbematerialien für diesen vierten Auftritt einen Wechsel nach Los Angeles, obwohl der Ausflug diesmal nicht annähernd so lange dauerte, wie manche vielleicht erwartet hatten, da die Show ziemlich schnell zu unserem vertrauten New Yorker Block zurückkehrte.

Hollywood folgt ihnen jedoch zurück an die Ostküste, und New York prallt auf spielerische Weise mit Los Angeles zusammen, vor allem bei der (Neu-)Besetzung unseres Kerntrios, das leicht Stoff für Meta-Witze von Schauspielern bietet, die sich selbst spielen. Dazu gehören Eugene Levy als Charles, Zach Galifianakis, der widerwillig die Rolle des Oliver annimmt, und Eva Longoria in einer erwachseneren Version von Mabel – sehr zum Leidwesen von Bloody Mabel. Alle drei Schauspieler wirken wie ein gemeinsamer Hauch frischer Luft, und ihre Chemie – und ihr unterschiedliches Maß an Eigeninteresse – bieten einen köstlichen Kontrast zu der Dynamik, die die Zuschauer zwischen Martin, Gomez und Short kennen und lieben gelernt haben.

Cut aufrufen: Im Kampf zwischen Los Angeles und New York jedoch Nur Morde findet sich letztendlich besser geeignet, Kommentare zu Letzterem abzugeben. Witze über das Theater wirkten in Staffel 3 stärker und fundierter als die einfachen Sticheleien gegen Ozempic und andere hier gezeigte schauspielerische Klischees, da die Filmindustrie immer stärker ins Rampenlicht rückt.

Vielleicht liegt es nur an der Anwesenheit von Molly Shannon oder vielleicht am Thema, aber ich vermisste Die anderen Zwei während ich diese Screener durchging (Hulu bot die ersten sieben Folgen von 10 an). Es wird klar, dass heutzutage niemand sonst Hollywood-Kommentare so scharf machen kann wie Die anderen Zwei tat. (Grüße an Cary Dubek, der in meinen Augen gerade an einer Tagesserie auf Chik-Fil-A-TV arbeitet.)

Casting-Aufruf: Einige der besten Momente der Staffel stammen von unseren Nebenfiguren, wie dem wiederkehrenden Michael Cyril Creighton als Howard, der ebenfalls in Arconia lebt, sowie einer Menge neuer Gesichter. Cat Cohen ist als eine Hälfte eines Regieduos namens The Brothers Sisters ein drolliges Vergnügen, und es gibt eine neue Crew namens The Westies, eine Gruppe von Mietern im abgelegenen Westturm von The Arconia, zu der Richard Kind, Kumail Nanjiani und Daphne Rubin-Vega gehören.

Glücklicherweise ist sogar Meryl Streep als Loretta zurück, die jetzt in einer Fernsehserie in Los Angeles Erfolg hat, eine Veränderung, die bei Oliver etwas Fernweh auslöst. Und auch die frischgebackene Oscar-Preisträgerin Da’Vine, Joy Randolph, kehrt erfreulicherweise als jedermanns beliebtester, vulgärer Detektiv zurück.

Eine so mit Stars gespickte Angelegenheit scheint manchmal das Haupttrio in den Schatten zu stellen, aber wenn alle immer noch so viel Spaß an der angenehmen Dynamik haben, die sich über die Staffeln hinweg etabliert hat, gibt es wenig Grund zur Klage. Und anders als in Staffel 3 bleiben Short, Gomez und Martin fast die ganze Staffel zusammen, was eigentlich der Grund ist, warum wir alle hier sind. (Alle drei sind für ihre Arbeit in Staffel 3 für den Emmy nominiert, obwohl Martin Short wahrscheinlich den Preis für das ursprüngliche Besetzungsmitglied mit der am besten Zeit in ihrer Rolle.)

Eine kurze, aber kritische Anmerkung: Melissa McCarthy verwendet in einem Gastauftritt das Wort „Podcast“ auf die gleiche Weise, wie John Mulaney und Nick Kroll es im gesamten Oh, hallowas bedeutet, dass sie die Betonung auf die unerwartete Hälfte des Wortes legt – es ist kein Podcast, es ist ein p’dgießen.

Ich habe die ganze Saison nicht mehr so ​​gelacht.

Das Urteil: Ich glaube, ich werde weiter zuschauen Nur Morde solange sie es noch produzieren, aber wo verläuft die Grenze zwischen einer Wohlfühlserie und einer Serie, die mich bis zum Mittagsschlaf tröstet? Sind sie ein und dasselbe? Was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass diese Serie mich nach dem Ende jeder Staffel mit einer Art Amnesie zurücklässt. Als ich in meinen eigenen früheren Kritiken nachdachte, fielen mir Handlungsstränge ein, die mein Gehirn komplett gelöscht hatte – was ist aus Charles‘ Tochter geworden, einem zentralen Bestandteil der zweiten Staffel? Was ist nochmal mit Nathan Lanes Figur Teddy passiert? Wer ist im Gefängnis und wer ist tot?

Auch wenn die Show im Laufe der Zeit immer mehr auf bekannte Rhythmen zurückgreift, Nur Morde kennt seinen Reiz. Und im Kern geht es darum, dass zwei erfahrene Komiker eine tolle Zeit haben und Selena Gomez glücklich, zufrieden und jede Minute davon genießt. In einem Jahr werde ich wahrscheinlich genau diesen Text noch einmal lesen und versuchen, meine eigene Erinnerung daran aufzufrischen, wo wir aufgehört haben, und mich fragen, wie viel Saft Nur Morde ist gegangen. Und dann schalte ich freudig für eine weitere Staffel ein.

Wo es zu sehen ist: Nur Morde im Gebäude Staffel 4 startet am Dienstag, den 27. August auf Hulu. Neue Abonnenten können sich hier für eine 30-tägige Testversion anmelden.

