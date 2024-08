Vor James Gunns Neustart des Übermensch Franchise wird Warner Bros. einen Dokumentarfilm über einen der berühmtesten Schauspieler veröffentlichen, der jemals den Umhang getragen hat: Christopher Reeve. Super/Man: Die Geschichte von Christopher Reeve soll an zwei Abenden in den Kinos gezeigt werden – am 21. und 25. September 2024. Der erste Trailer für den Dokumentarfilm wurde gerade enthüllt; Sie können ihn unten ansehen.

Regie: Ian Bonhôte und Peter Ettedgui, Super/Man: Die Geschichte von Christopher Reeve erforscht das außergewöhnliche Leben des Schauspielers, von seiner legendären Darstellung des Superman in vier Filmen bis zu seinem beinahe tödlichen Reitunfall im Jahr 1995, der ihn vom Hals abwärts gelähmt zurückließ. Nach seiner Verletzung wurde Reeves ein wichtiger Verfechter der Behindertengesetzgebung und der embryonalen Stammzellenforschung. Er starb im Alter von 52 Jahren.

Der Film verspricht „noch nie zuvor gesehene, intime Privatvideos und eine außergewöhnliche Fülle an persönlichem Archivmaterial sowie die ersten ausführlichen Interviews, die jemals mit Reeves drei Kindern über ihren Vater gedreht wurden, sowie Interviews mit Hollywood-Stars, die Reeves Kollegen und Freunde waren.“