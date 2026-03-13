Folge zählt die besten Weltraummedien auf dem Markt auf und startet mit unserer Liste der Die 30 besten Weltraumfilme. Schauen Sie sich auch unsere Liste der 20 besten Weltraum-TV-Shows und 30 besten Weltraum-Alben an.

Die Idee der Raumfahrt faszinierte Filmemacher bereits Jahrzehnte bevor die Raumfahrt Realität wurde. Einige der frühesten Kurzfilme stellten sich eine Reise zum Mond oder sogar darüber hinaus vor. Und bis heute sind Filme von den Möglichkeiten fasziniert, die in den Sternen liegen könnten. In Filmen wie 2001: Odyssee im Weltraum, Star Wars, AusländerUnd Interstellarkönnen wir die Wunder sehen, die außerhalb unserer eigenen Atmosphäre möglich sind – aber auch die Gefahren.

Schließlich scheint der Weltraum manchmal ein sehr beängstigender Ort zu sein. Zum einen ist es ein Vakuum, das ständig versucht, dich zu töten. Und selbst wenn Sie einen erstklassigen Raumanzug und/oder ein erstklassiges Raumschiff haben, wer weiß, was Ihnen dort draußen begegnen könnte? Oder wer? Filme, die inmitten der Stars spielen, umfassen eine ganze Reihe von Genres, von Komödie über Drama und Abenteuer bis hin zu Horror, was zu einer wilden Vielfalt an Geschichten führt. So viele der großen Filmemacher waren von den Möglichkeiten des tiefschwarzen Jenseits fasziniert. So viele, dass es eine schwierige Aufgabe war, diese Liste auf 30 zu kürzen.

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Unten finden Sie Folgeist die Rangliste der besten Weltraumfilme, ein Genre, das keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt (ein Hut vor Ryan Gosling für den 20. März). Projekt Ave Maria und das Kommende Star Wars: Starfighter). Vielleicht können echte Wissenschaftler eines Tages die Menschheit so weit bringen, wie es einige dieser Geschichten tun. Wenn das passiert, werden wir jedoch wissen, was sie inspiriert hat.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur