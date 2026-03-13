Das Animationsimperium von Seth MacFarlane wächst weiter, da FOX an Fahrt gewinnt Stewieein Spin-off seiner langjährigen Serie Familienmensch Im Mittelpunkt steht das böse, geniale Kleinkind der Griffins, das eine neue Vorschule besucht.

Per Deadline hat FOX nachgegeben Stewie ein Zwei-Jahreszeiten-Auftrag, der in der Saison 2027/28 Premiere haben soll. Es wird am nächsten Tag auf Hulu und international auf Disney+ gestreamt. MacFarlane hat die Serie lange Zeit erstellt Familienmensch Autor und Produzent Kirker Butler und wird weiterhin Stewie sprechen.

„Nachdem Stewie den Abschluss in seiner alten Vorschule bekommen hat, ist er gezwungen, sich in einer neuen anzumelden, die nicht gerade erstklassig ist“, heißt es in der Inhaltsangabe. „Es nehmen eine Handvoll Kinder teil, die er nicht kennt, und eine 75-jährige Klassenschildkröte mit einer halbherzigen Theorie zu fast jedem Thema. Stewie geht es elend, den anderen Kindern geht es elend, und sogar der Schildkröte geht es elend … bis Stewie anfängt, seine bewährten Geräte auszurollen, um sie überall in Raum und Zeit zu transportieren und jeden langweiligen Schultag in ein verrücktes und surreales Abenteuer zu verwandeln.“

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Dies ist nicht das erste Mal, dass das jüngste Kind der Griffins im Mittelpunkt steht. Ein Direct-to-Video-Film mit dem Titel Stewie Griffin: Die unerzählte Geschichte wurde 2005 veröffentlicht.

Stewie wird sich einem vollgepackten animierten Lineup anschließen, zu dem bereits MacFarlane’s gehört Familienmensch (die kürzlich ihre 450. Folge ausgestrahlt hat) und Amerikanischer Vater! neben Die Simpsons Und Bobs Burger.