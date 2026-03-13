Pixars großer Film 2025, Eliohätte vielleicht eine Oscar-Nominierung für den besten animierten Spielfilm bekommen, aber es war der bisher größte Kinoflop des Animationsunternehmens. Laut einem Bericht vom Juni 2026 handelte es sich außerdem um einen Film, der während der Produktion stark umgestaltet wurde, um Elemente zu entfernen, die darauf hindeuteten, dass die Hauptfigur schwul sein könnte Der Hollywood-Reporter Artikel.

In einem neuen Interview mit Das Wall Street JournalPete Docter, Chief Creative Officer von Pixar, ging auf die jüngsten Rückschläge des Unternehmens im Vorfeld der Veröffentlichung seines neuen Films ein Hopper. In Bezug auf die Elio Änderungen sowie die Entscheidung, eine Transgender-Handlung aus der Zeichentrickserie zu entfernen Gewinnen oder verlieren:

„Docter sagte, Pixar habe herausgefunden, dass einige Eltern nicht wollten, dass Unterhaltung sie zu einem Gespräch mit ihren Kindern zwingt, zu dem sie nicht bereit waren. ‚Wir machen einen Film, nicht Hunderte Millionen Dollar an Therapie‘, sagte er.“

Docter enthüllte auch den Grund dafür, nachdem er Regisseure jahrelang dazu ermutigt hatte, sich auf das Erzählen autobiographisch motivierter Geschichten zu konzentrieren Rot werden, LucaUnd ElementarPixars Auftrag hatte sich geändert und konzentrierte sich mehr auf „allgemein verständliche“ Konzepte: „Im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass es meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Filme jeden ansprechen.“

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Elionach der Umrüstung, war ein kommerzieller Flop, aber Rot werden Und Luca wurden direkt zum Streamen auf Disney+ veröffentlicht und hatten keine Chance, ihr Kassenpotenzial unter Beweis zu stellen, während die weitverbreiteten Filme veröffentlicht wurden Elementar einen „kleinen Gewinn“ gemacht, heißt es Zeitschrift. Hopperdie neueste Veröffentlichung von Pixar, startete an diesem Wochenende auf Platz eins der Kinokassen und spielte an den Kinokassen 46 Millionen US-Dollar ein. Der Umweltfilm enthielt einen neuen Titel von SZA, „Save the Day“.

Weitere Informationen finden Sie hier bei Docter und dem Kreativteam hinter 2020’s Seele erzählen Folge darüber, wie persönliche Erfahrungen zum Erfolg des Oscar-prämierten Films beigetragen haben.