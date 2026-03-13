Hulu hat den vollständigen Trailer zu enthüllt Malcolm mittendrin: Das Leben ist immer noch unfair vor der Premiere des Revivals am 10. April. In dem Clip wird Malcolm von Frankie Muniz in den Kreis seiner Familie zurückgedrängt, als die Eltern Hal (Bryan Cranston) und Lois (Jane Kaczmarek) darauf bestehen, dass er an ihrer 40. Jubiläumsfeier teilnimmt.

Nachdem er seine Frau und seine Tochter jahrelang vor seiner exzentrischen Familie abgeschirmt hat, gibt Malcolm seiner Frau nach und versucht, den Kontakt wieder herzustellen. „Du kannst nicht den Rest deines Lebens damit verbringen, die Existenz deiner Familie zu leugnen“, sagt sie, worauf er antwortet: „Es hat perfekt funktioniert, bis sie auftauchten.“ Mal sehen, was daraus wird.

Die Originaldarsteller Christopher Kennedy Masterson (Francis) und Justin Berfield (Reese) sind ebenfalls zurück, wobei Caleb Ellsworth-Clark die Rolle des Dewey übernimmt. Alle vier Episoden der Fortsetzungsserie werden am 10. April international auf Hulu und Disney+ Premiere haben.