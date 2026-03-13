Die legendären „Power to the People“-Shows von John Lennon und Yoko Ono aus dem Jahr 1972 im Madison Square Garden kommen diesen Frühling in die Kinos.

POWER TO THE PEOPLE: John & Yoko/Plastic Ono Band mit Elephant’s Memory und besonderen Gästen – Live beim One To One Concert, New York City, 1972 wird an zwei Tagen gezeigt, am 29. April und am 3. Mai. Der Ticketverkauf beginnt am Freitag, dem 20. März, auf powertothepeoplefilm.com.

Der in Zusammenarbeit mit Mercury Studios produzierte und veröffentlichte Film zeigt die einzigen abendfüllenden Konzerte, die Lennon nach seinem Ausstieg aus den Beatles gab. Die beiden Shows im Madison Square Garden im Jahr 1972 – vor einem Gesamtpublikum von 40.000 Menschen, die mehr als 1,5 Millionen US-Dollar für behinderte Kinder einbrachten – sind zu einer Legende geworden, über die die Leute auch mehr als 54 Jahre später noch reden – wenn Sie also schon immer die Shows erleben wollten, ist jetzt Ihre Chance.

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Dies ist auch die Ausgabe, die man erleben kann, denn laut einer Pressemitteilung wurde jedes Bild des Filmmaterials physisch und digital von Hand bereinigt. Die Version selbst wurde vom Grammy-preisgekrönten Team von Lennon und Yoko Ono, das von ihrem Sohn Sean Ono Lennon geleitet wird, restauriert, neu bearbeitet und neu abgemischt.

Die „Power to the People“-Setlist umfasst Lennons Songs wie „Instant Karma!“, „New York City“, „Mother“ und „Imagine“ sowie Onos „Open Your Box“ und „Don’t Worry Kyoko“. An dem Konzert nahmen auch einige besondere Gäste teil, darunter Sha Na Na, Melanie Safka-Schekeryk und Stevie Wonder.

„Es war ein Konzert, das für mich einen legendären Status hatte, weil es das letzte Konzert meines Vaters war. Ich erinnere mich, dass ich mir eine Les Paul gewünscht habe, weil er während dieser Show eine Les Paul gespielt hat. Ich bin sehr dankbar, dass ich daran arbeiten durfte, denn er hatte vor, auf Tour zu gehen, und er kam nicht dazu, also bleibt uns nur noch dieses Konzert“, sagte Ono Lennon in einer Pressemitteilung.

Die bevorstehende Filmveröffentlichung von POWER TO THE PEOPLE: John & Yoko/Plastic Ono Band mit Elephant’s Memory und besonderen Gästen – Live beim One To One Concert, New York City, 1972 folgt dem 12-Disc-Boxset Macht dem Volk am 10. Oktober 2025. Das Set wurde an Lennons 85. Geburtstag veröffentlicht und feierte sein und Onos politisches Engagement während ihrer frühen Jahre in New York City.

Im April 2025 erschien auch die Dokumentation Eins zu eins: John & Yokound konzentrierten sich auf ihre Vorbereitung auf die „Power to the People“-Konzerte.