CoSign Ist Konsequenz wiederkehrende Feature-Serie, die einen aufstrebenden Künstler hervorhebt, der unsere Augen und Ohren mit einer großartigen Neuerscheinung gefangen hat. In dieser von Lagunitas präsentierten Ausgabe stellen wir das vor Stellen Sie Morgan Nagler, eine unserer Künstlerinnen des Jahres 2026, vor, die Sie im Auge behalten sollten, und ihr lang erwartetes Solo-Debütalbum. Ich habe nichts zu verlieren, und ich verliere esdas am Freitag, den 13. März, eintrifft. Lesen Sie das Profil unten und sehen Sie sich oben einen Ausschnitt des Interviews an. (Probleme beim Ansehen des Videoplayers oben? Über YouTube ansehen.)

Aus einer Perspektive ist Morgan Naglers Debütalbum genau das – die erste Platte einer Künstlerin, die als Einführung in ihre tief empfundene Indie-Sensibilität dient. Andererseits ist es fast das Produkt einer geheimen Supergruppe (mit Beiträgen unter anderem von King Tuff, Courtney Barnett, Allison Crutchfield und Bethany Cosentino), angeführt von einem Songwriter-Attentäter, der gerade aus dem Schatten tritt. Nur worum geht es Ich habe nichts zu verlieren, und ich verliere es (veröffentlicht am 13. März über Little Operation Records), und wer ist Morgan Nagler?

Holen Sie sich hier Morgan Nagler-Tickets

Was die letztgenannte Frage betrifft, scheint Nagler die gleiche Frage schon oft gestellt zu haben. Die introspektive Universalgelehrte hat ihre Karriere damit verbracht, eine Vielzahl kreativer Interessen zu verfolgen und dabei ihre spezifische Stimme und künstlerische Identität zu verfeinern.

„Es war sozusagen eine Reise zurück zu sich selbst, die meiner Meinung nach die Reise eines jeden Menschen im Leben ist“, erzählt Nagler Folge. „Man beginnt erwachsen zu werden, geht raus und probiert all diese verschiedenen Dinge aus, und dann wird einem irgendwann klar, dass das, was man wirklich erreichen will, die Rückkehr zu seinem wahren Zustand ist WAHR Version von dir selbst.“

Für Nagler begann diese Reise des Wachstums und der Erkundung auf der Leinwand. Sie verbrachte ihre Kindheit und ihr junges Erwachsenenalter – also die Jahre, in denen man beginnt, sein Identitätsgefühl zu entwickeln – in verschiedenen Projekten mitzuwirken und den ersten Bogen ihrer Karriere zu definieren, indem sie verschiedene Charaktere verkörperte. Durchsuchen Sie ihre IMDb-Seite und Sie werden Titel wie sehen Der Prinz von Bel-Air, Star Trek: Die nächste Generation, Heimwerker, ER, FrasierUnd Amerikanischer Kuchen 2.

Dann, zwischen den Dreharbeiten für das Fernsehen, griff sie zur Sechssaiterin und lernte das Spielen, indem sie eigene Stücke schrieb. Was als bescheidener Zeitvertreib begann und eine neue Möglichkeit zum persönlichen Ausdruck eröffnete, leitete schnell und unerwartet die nächste Phase ihres Lebens ein – die einer gefragten Songwriterin.