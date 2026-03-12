Bei einem Auftritt am Jimmy Kimmel Live! Am Mittwoch vor seinem Auftritt als Gastgeber der Oscar-Verleihung erzählte Conan O’Brien, wie ihm eine kürzliche Reise nach Irland und die Geschichte seines Urgroßvaters eine neue Perspektive auf die Einwanderung eröffneten.

„Ich ging zurück nach Irland und sah einen großartigen Ahnenforscher, der sagte: ‚Ich habe herausgefunden, wo das Haus Ihres Urgroßvaters war‘, erinnert sich O’Brien. „Das Haus ist verschwunden, aber er hat den kleinen Ort gefunden, an dem er lebte, in der Nähe der Galbally Mountains.“ Er sagte: „Ich gehe dorthin und zeige es dir“, und ich sagte: „Wir machen es vor der Kamera.“

O’Brien filmte den Besuch im Rahmen seiner HBO Max-Reiseserie Conan O’Brien muss gehen. „Ich hatte damit gerechnet, dass es jede Menge Witze geben würde; wir hatten Requisiten und lustige Dinge, die wir machen wollten“, erklärte er. „Aber ich habe es geschafft, und das habe ich nicht erwartet, weil ich nicht jemand bin, der seine Gefühle offen zur Schau stellt, aber ich wurde emotional. Es war sehr kraftvoll.

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„Das war ein sehr kleines Grundstück“, fuhr O’Brien fort. „Er war ein Pächter, also gehörte es nicht ihm. Er hatte kein Geld und musste weiterziehen, weil es nicht funktionierte; wahrscheinlich nicht genug zum Essen, nicht genug für den Lebensunterhalt. Also verließ er das Land und ging nach Amerika, und hier bin ich ein paar Generationen später.“

Rückblickend auf die Reise bemerkte O’Brien: „Das Erstaunlichste für mich ist, dass ich, wenn man diese Erfahrung macht und da steht, ein unglaubliches Mitgefühl für Menschen empfindet, die in ein anderes Land eingewandert sind. Es dauert ein ganzes Leben, in ein Land zu gehen, in dem die Menschen oft die Sprache nicht sprechen. Sie müssen ihr ganzes Leben damit verbringen, Dinge für die nächste Generation in Gang zu bringen; es ist ein ganzes Leben, das man in diesen Prozess einbringt.“

„Ich habe gerade an diesen Kerl gedacht, den ich nie treffen werde und der das tun musste“, fügte er hinzu. „Ich glaube, ich war überwältigt von der Tatsache, dass in dieser Geschichte und in vielen dieser Geschichten viel Traurigkeit steckt. Die Leute gehen nicht, weil sie denken: ‚Hey, ich möchte einfach nur Spaß in Amerika haben.‘ Sie gehen, weil sie müssen.“