Arnold Schwarzenegger hat seine Rückkehr zur Fantasy-Actionserie bestätigt Conanin dem er die Figur wieder aufgreifen wird, die zu seinem Durchbruch in Hollywood führte. Christopher McQuarrie (Mission: Unmöglich) soll einen neuen Film mit dem Titel schreiben und Regie führen König Conan.

Während eines Auftritts bei seinem Arnold Sports Festival (via TheArnoldFans) in Columbus, Ohio, am Wochenende verriet Schwarzenegger, dass FOX Studios mit dem Nachfolger von 1982 voranschreitet Conan der Barbar und seine Fortsetzung Conan der Zerstörer.

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„Sie haben gerade einen fantastischen Autor/Regisseur engagiert, der die letzten vier Filme von Tom Cruise gedreht hat“, sagte der 78-jährige Schauspieler. „Sie haben gerade (Christopher McQuarrie) als Autor und Regisseur engagiert König Conan.“ Er fügte hinzu, dass die Rolle „altersgerecht“ geschrieben werden wird, wobei er „immer noch reingehen und irgendjemandem in den Arsch treten wird, aber es wird anders sein.“

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Schwarzenegger fuhr fort: „Mit König Conanes ist eine tolle alte Geschichte, dass Conan vierzig Jahre lang König war und jetzt aus dem Königreich vertrieben wird, und es gibt natürlich Konflikte, aber irgendwie kommt er zurück, und es gibt alle Arten von Wahnsinn, Gewalt, Magie und Kreaturen und solche Sachen. Und jetzt gibt es natürlich jede Menge Spezialeffekte. Das Studio hat jede Menge Geld, um diese Filme wirklich groß zu machen, also freue ich mich auf all diese Projekte.“

Außerhalb König ConanSchwarzenegger gab Updates zu einem möglichen Auftritt in einem anderen Raubtier Film und auch eine Neuauflage der 1985er Jahre Kommando. „Sie haben eine zusätzliche gemacht Raubtierund der Regisseur (Dan Trachtenberg) hat dabei großartige Arbeit geleistet“, sagte er. „Jetzt möchte er, dass ich im nächsten Film dabei bin Raubtier. Wir haben darüber gesprochen. Tatsächlich haben die FOX Studios „Arnold“ sozusagen wiederentdeckt. Sie kamen zu mir und sagten: „Wir möchten, dass du Predator machst, wir haben gerade ein Drehbuch für dich bekommen.“ Kommando 2.“

Sprechen Sie über die Rückkehr Schwarzeneggers Conan Über das Franchise wird seit 2012 gesprochen, als die Produzenten Chris Morgan und Frederick Malmberg Pläne für eine Fortsetzung mit dem Titel bekannt gaben Die Legende von Conan.

Sehen Sie sich in der Zwischenzeit an, wo Arnold auf unserer Liste der besten Actionfilmstars aller Zeiten landet.