Greys Anatomy Star Katherine Heigl verteidigt ihren Auftritt bei einer Tierrettungsveranstaltung in Donald Trumps Club Mar-a-Lago und erklärt in einer Erklärung: „Das sollte kein polarisierendes Thema sein.“

„Tiere wählen nicht“, sagte der 47-Jährige. „Der einzige Raum, den sie nicht mögen, ist der Euthanasieraum in einem Tierheim. Sie sind uns völlig ausgeliefert und haben keine eigene Stimme. Bei dieser Veranstaltung ging es um die Interessenvertretung von Tieren – etwas, das mir schon immer sehr persönlich am Herzen lag.“

„Wer mich kennt, weiß, dass der Schutz von Tieren eine meiner größten Leidenschaften ist“, so Heigl weiter. „Meine Mutter Nancy und ich setzen uns seit Jahren über die Jason Heigl Foundation für Tiere ein. Als Gesellschaft sollten wir alle zusammenkommen, um die Stimmlosen und Unschuldigen zu schützen.“

Verwandtes Video

Nach Angaben der Organisatoren brachte die dreitägige Veranstaltung 5,5 Millionen US-Dollar für Big Dog Ranch Rescue ein, die größte Hunderettung ohne Tötung in Amerika.

Anschließend geriet Heigl auf Instagram in ein Wortgefecht (via Menschen). Ein typischer Kommentator schrieb: „Es gibt so viele tolle Rettungsaktionen, denen man sich anschließen kann, die dort keine Veranstaltungen veranstalten – und so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, bei denen man kein Kleid anzieht und Cocktails trinkt, die sich als Hilfe ausgeben.“

„Wieso bist du dir da so sicher? Waren Sie schon einmal dort?“ Heigl antwortete. „Haben Sie einen erheblichen Teil Ihres Einkommens für irgendetwas gespendet? Für irgendetwas, das Ihnen angeblich so am Herzen liegt? Haben Sie mehr getan, als zu kommentieren, was jemand anderes gemäß Ihrem Standard tut oder nicht tut? Nur neugierig …“

Die Schauspielerin fügte hinzu: „Interessieren Sie sich für Tiere? Wenn ja, spenden Sie! Zeit! Geld! Achtung! Ihre Stimme! Es spielt keine Rolle, wer ich bin, nur das, was ich tue. Das Gleiche gilt für Sie! Tiere mögen vielleicht nicht Ihr Ding sein, aber ich wette, dass Ihnen etwas Wichtiges am Herzen liegt! Tragen Sie Ihren Teil dazu bei! Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit Scrollen und Kommentieren!“