Inwieweit die kommenden Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum wird voll sein LOTR Besetzungswiedervereinigung ist unklar. Da Ian McKellen jedoch bestätigt hat, dass er als Gandalf für die Ergänzung des Mittelerde-Kanons durch Regisseur Andy Serkis zurückkehren wird, werden nun alle seine ehemaligen Co-Stars nach ihrer Beteiligung gefragt. In einem neuen Interview mit der London MalElijah Wood hat es gespielt etwas schüchtern, sagte aber: „Die Chancen stehen gut. Ich kann bis zur Ankündigung nichts offiziell sagen, aber ich muss sagen, dass ich von der Aussicht auf einen weiteren Film begeistert bin.“

Wood wiederholte auch eine Aussage von McKellen, dass er nicht wollte, dass jemand anderes die Rolle übernimmt, die er zuvor in Peter Jacksons Epos mit drei Filmen definiert hatte. „Solange ich lebe und dazu in der Lage bin, möchte ich auf keinen Fall, dass jemand anderes Frodo spielt“, sagte er Mal. „Es ist immer ein bisschen nervenaufreibend, wenn Leute über neue Filme für eine Welt wie Mittelerde sprechen. Jeder wird ein wenig beschützerisch und hofft, dass die Integrität erhalten bleibt, aber diese Geschichte macht Spaß und ist spannend. Es gibt ein echtes Gefühl, die Band wieder zusammenzubringen.“

Über einen Cameo-Auftritt hinaus Der Hobbit: Eine unerwartete ReiseWood hat Mittelerde seit Jahren nicht mehr betreten; In seinem nächsten Film, der Fortsetzung der Horrorkomödie, spielt er einen zwielichtigen Anwalt Bereit oder nicht 2: Hier komme ich. Er erschien kürzlich auch im Remake von Der giftige Rächerneben Peter Dinklage und der verrückten Stephen-King-Adaption Der Affe. Weitere Informationen finden Sie hier Der Herr der Ringe: Die Gefährten landete auf unserer aktuellen Liste der besten Filme des Jahres 2001.

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