Laut NBC 4 Los Angeles haben lokale und bundesstaatliche Beamte als Reaktion auf die zunehmenden Vergeltungsdrohungen aus dem Iran die Sicherheitsvorkehrungen für die Oscar-Verleihung am Sonntag verschärft.

Diese Woche wurde bekannt, dass das FBI die kalifornischen Strafverfolgungsbehörden darüber informiert hatte, dass der Iran versuchen könnte, sich gegen den amerikanischen Angriff auf den Iran zu rächen, indem er Drohnen schickt, um Ziele im Bundesstaat anzugreifen.

Beamte aus Kalifornien betonten, es gebe keine glaubwürdigen oder konkreten Drohungen gegen den Staat, auch nicht gegen die Oscars. Dennoch wird das LAPD für die Preisverleihung zusätzliche uniformierte Beamte, Spezialeinheiten einschließlich SWAT- und Bombengeschwader, Überwachungskameras und Drohnen einsetzen. Sie werden durch Bundesbeamte und etwa 1.000 private Sicherheitsbeamte ergänzt.

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„Wir möchten jedem Angeleno versichern, dass wir uns weiterhin mit all unseren Partnern auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene für den Geheimdienst- und Informationsaustausch während des anhaltenden Nahostkonflikts abstimmen“, sagte das LAPD in einer Erklärung. „Wir geben diese Informationen in Echtzeit weiter, bewerten jeden glaubwürdigen Hinweis und passen unsere Haltung nach Bedarf an, um die Sicherheit unserer Stadt zu gewährleisten.“

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Während der Oscar-Auftaktfeierlichkeiten am Mittwoch, bei denen Moderator Conan O’Brien den roten Teppich ausrollte, ging der ausführende Produzent Raj Kapoor weiter auf die gemeldete Bedrohung und die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen ein. Kapoor sagte, dass die Oscars „in jeder Hinsicht zu den besten Teams der Branche gehören, und das liegt an unserem Sicherheitsteam.“

„Diese Show muss wie am Schnürchen laufen“, sagte Kapoor. „Aber wir möchten, dass jeder, der zu dieser Show kommt, der Show beiwohnt, sogar ein Fan der Show ist, wenn er außerhalb der Barrikaden steht. Wir möchten, dass sich jeder sicher, beschützt und willkommen fühlt. Es ist unsere Aufgabe als Produktionsteam, dafür zu sorgen, dass das umgesetzt wird, und das liegt wirklich an uns mit dieser sehr engen Beziehung, und wir haben ein ganz anderes Support-Team. Das ist etwas, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen und für das wir eine Menge Verantwortung übernehmen.“

Abgesehen von der erhöhten Sicherheit dürften die diesjährigen Oscars immer noch eine tolle Show werden. Die Musikkünstler des Abends konzentrieren sich auf zwei der größten globalen Popkultur-Events des Jahres 2025: KPop-Dämonenjäger Und Sünder. Darüber hinaus ist eine Hommage an den verstorbenen Rob Reiner geplant.

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Die 98. Oscar-Verleihung findet am Sonntag, dem 15. März, im Dolby Theatre in Los Angeles statt und wird um 19:00 Uhr ET/16:00 Uhr PT auf ABC live übertragen und auf Hulu gestreamt. (Der rote Teppich beginnt um 18:30 Uhr ET/15:30 Uhr PT.)