Willkommen zur neuesten Ausgabe von Stream On, dem wöchentlichen Newsletter von Consequence, der die ewig verwirrende Frage beantwortet: Welche Filme und Fernsehsendungen sollten Sie sehen? (Hier abonnieren!) Wir schauen uns alle neuen und aktuellen Veröffentlichungen von Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video, Paramount+, Peacock, HBO Max und mehr an, um Ideen zu sammeln – ganz zu schweigen von „Blast From the Past“ und Streaming-Empfehlungen vom besonderen Gast dieser Woche: Suzanne Vega!

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Die Tipps dieser Woche

Fackham Hall (Film)

Verwandtes Video

Geleitet von: Jim O’Hanlon

Gießen: Thomasin McKenzie, Ben Radcliffe, Katherine Waterston, Emma Laird, Tom Goodman-Hill, Anna Maxwell Martin, Sue Johnston, Tom Felton, Damian Lewis

Streaming auf: HBO Max

Fackham Hall lässt sich so einfach und schön beschreiben Die nackte Waffe trifft Downton Abbeyeine witzige Parodie auf historische Dramen, die fröhlich albern ist. Ich könnte Details zur Handlung erklären, aber die gute Besetzung (Damian Lewis ist ein unterschätzter Komiker) und diese Prämisse sprechen für sich. Nicht jeder Witz funktioniert, aber die guten überwiegen bei weitem die schlechten.

Es ist Dorothy! (Film)

Geleitet von: Jeffrey McHale

Mit: Ashanti, Fairuza Balk, Margaret Cho, Lena Waithe, John Waters, Rufus Wainwright

Streaming auf: Pfau

Dieser Dokumentarfilm konzentriert sich auf Der Zauberer von Oz größtenteils aus der Perspektive von Frauen, die im Laufe der Jahre die berühmte Heldin gespielt haben, darunter Ashanti, Shanice Williams und Fairuza Balk. Es gibt hier keine schockierenden Enthüllungen, aber Es ist Dorothy gelingt es sehr gut einzufangen, wie viel diese Geschichte den Menschen, insbesondere der queeren Community, bedeutet.

Sendungen von anderswo (FERNSEHER)

Erstellt von: Jason Segel

Gießen: Jason Segel, Andre Benjamin, Eve Lindley, Richard E. Grant, Sally Field

Streaming auf: Netflix

Diese AMC-Serie, die jetzt auf Netflix gestreamt wird, hatte das Pech, im Frühjahr 2020 Premiere zu haben – trotz ihres Timings und der Grenzen der Reichweite von AMC+ war sie meiner Meinung nach immer eine völlig unterschätzte Serie. Jetzt ist es jedoch auf Netflix! Hurra! Erstellt von und mit Jason Segel, Sendungen von anderswo bringt vier Fremde zusammen, um auf den Straßen von Philadelphia ein seltsames Spiel zu spielen, und fliegt von dort aus wieder hinaus. Es ist sehr seltsam und probiert eine ganze Menge verschiedener Dinge aus, aber ich fand, dass es eine sehr einfühlsame und humanistische Geschichte ist, mit viel Sorgfalt für die Charaktere und einem faszinierenden Blick auf die Erinnerung.

Überlebende Staffel 50 (TV)

Erstellt von: Charlie Parsons

Gastgeber: Jeff Probst

Streaming auf: Paramount+

Lieber Leser, ich gestehe, dass ich diese Woche eine Erkältung hatte, weshalb ich mit dieser letzten Wahl irgendwie auf die Probe gestellt werde. Wie die große Mehrheit der Amerikaner, die in den frühen 2000er Jahren lebten, habe ich die ersten Staffeln von Überlebendeaber irgendwann ist es definitiv weggedriftet. Da jedoch große Wendungen und jede Menge wiederkehrende Spieler (darunter einige, an die ich mich noch erinnere!) versprochen werden, habe ich die große Meilenstein-Saison bisher gesehen und genossen. Wirklich, ich bin nur wegen der Heiterkeit dabei, wenn ein muskulöser Mike White zum zweiten Mal zurückkehrt. Du bist der Schöpfer von Der Weiße LotusMike! Du hast so viele Emmys! Du musst Wirklich Ich liebe es, das zu tun.

Explosion aus der Vergangenheit

Die Startbildschirme von Streaming-Diensten sind immer voll mit den neuesten Neuerscheinungen, aber wir verbringen nicht genug Zeit damit, uns darüber im Klaren zu sein, wie viele gute Bibliotheksinhalte auf all diesen Plattformen gestreamt werden. Jede Woche stellt Stream On einen weniger neuen Favoriten vor (der aus der Zeit vor der Gründung von Consequence stammen muss, also 15 Jahre oder älter ist), der die Aufmerksamkeit der heutigen Zeit verdient.

Barbarella (Film)

Geleitet von: Roger Vadim

Gießen: Jane Fonda, John Phillip Law, Marcel Marceau, David Hemmings, Ugo Tognazzi

Streaming auf: Prime Video

Diese Woche war FolgeEs ist die Weltraumwoche, und es hat wirklich Spaß gemacht, auf so viele großartige Filme, Fernsehsendungen und Alben zum Thema Weltraum zurückzublicken. Der Höhepunkt war für mich, endlich zuzuschauen Barbarellaein Film, den ich zu diesem Zeitpunkt gerne als bezeichnen würde herrlich Verrückte. Jane Fonda spielt die titelgebende Weltraumagentin, die im Auftrag des Präsidenten der Erde den vermissten Dr. Durand Durand (ausgesprochen „Duran Duran“, und ja, daher kommt auch der Bandname) aufspüren soll. Aber eigentlich will Barbarella nur die Liebe verstehen, was zu einem süßen, albernen und sexy Ausflug durch den Kosmos führt.

Ein besonderer Gast empfiehlt!

Liz ist nicht die einzige Person auf der Welt, die den Leuten Vorschläge machen kann, die sie sich ansehen sollten … Deshalb wird Stream On jetzt jede Woche eine Auswahl eines besonderen Gastes präsentieren! Dieser besondere Gast könnte buchstäblich jeder aus der Welt der Unterhaltung sein – Schauspieler, Autoren, Regisseure, Musiker oder jeder andere, von dem Liz glaubt, dass er sich etwas Interessantes ansieht.

Diese Woche: Suzanne Vega!

Wer sind Sie? Suzanne Vega ist die produktive Singer-Songwriterin hinter Hits wie „Tom’s Diner“, „Luka“, „No Cheap Thrill“ und mehr – ihrem neuesten Studioalbum, Fliegen mit Engelnwurde im Mai 2025 veröffentlicht. Im Moment können Sie sie dank PBS in einer ganz anderen Rolle sehen: Ihre One-Woman-Bühnenshow, Liebhaber, Geliebterfeierte gerade sein Sendedebüt bei öffentlichen Fernsehsendern (und wird jetzt auf der PBS-App gestreamt). Liebhaber, GeliebterUnter der Regie von Michael Tully und mit von Vega und Duncan Sheik gemeinsam geschriebener Musik erforscht es das Leben von Carson McCullers anhand zweier Vorträge, die die Autorin zu ihren Lebzeiten hielt.

Was empfehlen sie? Suzanne hat heute eine gefeierte Adaption eines Literaturklassikers für uns:

Ich habe am College Existenzialismus und Albert Camus studiert Der Fremde (The Criterion Channel, Roku) ist einer meiner Lieblingsromane. Ich fand den Film aufgrund seines zurückhaltenden Tons und der Einfachheit der Schwarz-Weiß-Kinematographie perfekt. Ich konnte nicht glauben, dass es letztes Jahr gemacht wurde.

Vielen Dank an Suzanne für diese Wahl! Kasse Liebhaber, Geliebter jetzt auf PBS.

Ein letzter vor dem Schlafengehen

Lassen Sie uns abschließend einen Film oder eine Fernsehsendung hervorheben, die nicht nur großartig ist, sondern auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt: Stellen Sie sich diesen Abschnitt als Antwort auf die Frage vor: „Was kann ich mir ansehen, bevor ich ins Heu gehe, und hält mich nicht zu lange wach?“ Die einzige Regel ist, dass es weniger als 95 Minuten sein muss, wenn es sich um einen Film handelt, oder weniger als 30 Minuten pro Folge, wenn es eine Fernsehsendung ist. Ansonsten sind keine Grenzen gesetzt!

Cougar Town (FERNSEHER)

Erstellt von: Bill Lawrence, Kevin Biegel

Gießen: Courteney Cox, Christa Miller, Busy Philipps, Dan Byrd, Josh Hopkins, Ian Gomez, Brian Van Holt, Bob Clendenin

Streaming auf: Hulu

Wie viele andere fühlte ich mich nie zu mir hingezogen Cougartown aufgrund des Titels, aber nachdem ich lange gehört hatte, dass es sich um ein qualitativ hochwertiges Fernsehprogramm zum Abhängen von Leuten handelte, habe ich es endlich versucht und vor Kurzem die erste Staffel fertiggestellt. Erraten Sie, was? Es ist eine erstklassige Show zum Abhängen der Leute! Die Besetzung macht Spaß, die Scherze sind witzig, und als Vor-Schlafengehen-Serie kommt sie ganz gut an. Courteney Cox ist gut in Comedy! Wer wusste!

Wir werden nächste Woche mit weiteren Tipps zurück sein – bleiben Sie in der Zwischenzeit sicher da draußen, oder noch besser, bleiben Sie drinnen, wo es auf jeden Fall sicher ist und es so viel Film und Fernsehen zu sehen gibt. Wir aktualisieren diesen Beitrag jeden Freitagmorgen mit den besten Neuigkeiten und abonnieren Sie auch unbedingt den Newsletter!