Die 98. Oscar-Verleihung findet an diesem Sonntag, dem 15. März, statt und nach etwa vier Monaten Preisverleihungssaison sind wir glücklicherweise endlich fast fertig. Die Zeremonie beginnt um 19:00 Uhr ET / 16:00 Uhr PT auf ABC und Hulu, wobei Conan O’Brien zum zweiten Mal in Folge als Moderator zurückkehrt, zusätzlich zu einer völlig neuen (!?) Regel, dass Wähler alle Filme sehen müssen, wenn sie wählen wollen.

Sünder führt den Abend mit einem Rekord von 16 Nominierungen an, Eine Schlacht nach der anderen Es folgen 13, und das Feld ist so weit offen, dass die meisten Oscar-Stimmen bereits falsch sind. Allerdings nicht deins. Wir haben ein gutes Gefühl bei Ihnen.

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