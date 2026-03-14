HBO hat den ersten Blick enthüllt Leben, Larry und das Streben nach UnglückLarry Davids neue Sketch-Comedy-Serie zum Thema amerikanische Geschichte. Die Premiere der siebenteiligen Serie ist am Freitag, den 26. Juni.

David zeigte sich die Serie am Freitag bei einem Auftritt bei SXSW (via Vielfalt). Jede Episode enthält etwa vier Sketche, mit einer Besetzung, die beide umfasst Zügeln Sie Ihre Begeisterung Alumni und andere Hollywood-Größen.

Zu den bestätigten Darstellern zählen Bill Hader (als Abraham Lincoln), Kathryn Hahn (als Mary Todd Lincoln), Jon Hamm und Sean Hayes (als die Gebrüder Wright) sowie Susie Essman (als Susan B. Anthony). Darüber hinaus werden Jerry Seinfeld und David in einem Sketch über Lewis und Clark wieder zusammenkommen, und Barack Obama wird in einer unbekannten Rolle auftreten. Obama und seine Frau Michelle Obama fungieren als ausführende Produzenten der Serie.

Verwandtes Video

Im ersten aus der Serie veröffentlichten Clip (siehe unten) spielt David eine Figur mitten in VJ Day.

In einer Logline für die Show, die zuvor von HBO geteilt wurde, heißt es: „Präsident und Frau Obama wollten den 250. Jahrestag Amerikas ehren und die einzigartige Geschichte unserer Nation zu diesem besonderen Anlass feiern … Aber dann rief Larry David an.“

„Ich habe mit einigen der schwierigsten Führungspersönlichkeiten der Welt am Tisch gesessen und mit einigen unserer hartnäckigsten Probleme gerungen“, sagte Präsident Obama in einer Erklärung. „Nichts hat mich auf die Zusammenarbeit mit Larry David vorbereitet.“