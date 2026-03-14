Die Golden Raspberry Awards, auch bekannt als die Razzies, haben ihre „Gewinner“ für die schlechtesten Filme des Jahres 2025 bekannt gegeben, mit Ice Cubes unglaublich dümmlichem Remake von Krieg der Welten fegt die meisten Kategorien.

Krieg der Welten gewann den Preis für den schlechtesten Film, das schlechteste Prequel, das schlechteste Remake oder die schlechteste Fortsetzung und das schlechteste Drehbuch, während Ice Cube den Preis für den schlechtesten Schauspieler erhielt und der Regisseur des Films, Rich Lee, als (?) Schlechtester Regisseur ausgezeichnet wurde.

Zu den weiteren bemerkenswerten Gewinnern gehörte Rebel Wilson, dessen Leistung in Braut hart erhielt sie als Schlechteste Schauspielerin und während Sieben Künstliche Zwerge ab Schneewittchen wurden sowohl als schlechtester Nebendarsteller als auch als schlechteste Filmkombination ausgezeichnet.

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Positiv zu vermerken ist Kate Hudsons Auftritt in Lied Sung Blue wurde mit dem Razzie’s Redeemer Award ausgezeichnet.

Die Razzies, die traditionell am Samstag vor der Oscar-Verleihung verliehen werden, hatten schon immer eine Hassliebe zur Branche. Während die Organisation in den vergangenen Jahren wegen ihrer Verspottung von 12-Jährigen und ihrer Behandlung von Bruce Willis kontrovers diskutiert wurde, war Regisseur Francis Ford Coppola stolz darauf, dreimal nominiert und Gewinner der Auszeichnung „Worst Director“ für 2024 zu sein Megalopolis. Die vollständige Liste finden Sie unten.

Die Razzies 2026 stehen vor den Oscar-Verleihungen am Sonntag, mit denen die Razzies gefeiert werden am besten des Kinos. Wir werden am Abend live bloggen.

Schlechtestes Bild

Krieg der Welten (2025) (GEWINNER)

Der elektrische Staat

Beeilen Sie sich morgen

Disneys Schneewittchen (2025)

Star Trek: Abschnitt 31

Schlechtester Schauspieler

Ice Cube / War of the Worlds (GEWINNER)

Dave Bautista / In den verlorenen Landen

Scott Eastwood / Alarum

Jared Leto / Tron: Ares

Abel „The Weeknd“ Tesfaye / Beeilen Sie sich morgen

Schlechteste Schauspielerin

Rebel Wilson / Bride Hard (GEWINNER)

Ariana DeBose / Liebe tut weh

Milla Jovovich / In den verlorenen Ländern

Natalie Portman / Jungbrunnen

Michelle Yeoh / Star Trek: Abschnitt 31

Schlechteste Nebendarstellerin

Scarlet Rose Stallone / Gunslingers (GEWINNER)

Anna Chlumsky / Braut hart

Ema Horvath / The Strangers: Kapitel 2

Kacey Rohl / Star Trek: Abschnitt 31

Isis Valverde / Alarum

Schlechtester Nebendarsteller

Alle sieben künstlichen Zwerge / Schneewittchen (2025) (GEWINNER)

Nicolas Cage / Revolverhelden

Stephen Dorff / Bride Hard

Greg Kinnear / Off the Grid

Sylvester Stallone / Alarum

Schlechtestes Remake/Abzocke/Fortsetzung

Krieg der Welten (2025) (GEWINNER)

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast (2025)

Fünf Nächte bei Freddy’s 2

Schlümpfe (2025)

Schneewittchen (2025)

Schlechteste Bildschirmkombination

Alle sieben Zwerge / Schneewittchen (2025) (GEWINNER)

James Corden & Rihanna / Schlümpfe (2025)

Ice Cube und seine Zoomkamera / Krieg der Welten (2025)

Robert De Niro & Robert De Niro (als Frank & Vito) / The Alto Knights

The Weeknd und sein kolossales Ego / Beeilen Sie sich morgen

Schlechtester Regisseur

Rich Lee / War of the Worlds (2025) (GEWINNER)

Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Abschnitt 31

Die Russo Brothers / The Electric State

Trey Edward Shults / Beeilen Sie sich morgen

Marc Webb / Schneewittchen (2025)

Schlechtestes Drehbuch

Krieg der Welten (2025) / Drehbuchgeschichte und Drehbuch von Kenny Golde und Drehbuch von Marc Hyman, Adaption (oder Zerstörung) des klassischen Romans von HG Wells (GEWINNER

The Electric State / Drehbuch von Christopher Markus und Stephen McFeely. Nach dem illustrierten Roman von Simon Stalenhag.

Beeilen Sie sich morgen / Drehbuch von Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim

Schneewittchen (2025) / Drehbuch von Erin Cressida Wilson und vielen anderen, die zu zahlreich sind, um alle aufzuzählen. Zeichnung nach dem Originalmärchen der Gebrüder Grimm.

Star Trek: Abschnitt 31 / Drehbuch von Craig Sweeny mit originellem Story-Konzept entwickelt von Bo Yeon Kim & Erika Lippoldt

Razzie Redeemer Award

Kate Hudson / Song Sung Blue (GEWINNER)