Es ist ein aufregender Tag für jeden, der einen braunen Mantel oder eine schlecht gestrickte orange-gelbe Mütze im Kleiderschrank hat, wie Nathan Fillion sagt Glühwürmchen Die Zeichentrickserie befindet sich in der Entwicklung und ist auf der Suche nach Käufern. Fillion und die Originaldarsteller Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher, Adam Baldwin und Summer Glau werden voraussichtlich ihre Rollen sprechen. Deadline berichtet, dass die Autoren Marc Guggenheim und Tara Butters als Showrunner fungieren.

Glühwürmcheneiner von FolgeIn den besten Weltraum-TV-Shows aller Zeiten drehte sich alles um eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Außenseitern, die versuchten, in einer Zukunft im Western-Stil zurechtzukommen. Die Sendung wurde ursprünglich im Jahr 2002 auf Fox ausgestrahlt, wurde jedoch abgesetzt, nachdem sie sich nicht als Fernsehserie durchsetzen konnte, und wurde nach der Veröffentlichung auf DVD zum Kult-Favoriten. Dies führte zu einem Spin-off-Film aus dem Jahr 2005 Gelassenheitobwohl die Kinokassen des Films nicht groß genug waren, um eine Fortsetzung zu inspirieren.

Die Zeichentrickserie wird chronologisch zwischen der Erstausstrahlung der Serie und dem Film von 2005 angesiedelt sein (was bedeutet, dass alle Charaktere, die in diesem Film möglicherweise gestorben sind, möglicherweise noch involviert sind). Serienschöpfer Joss Whedon wird jedoch nicht an der Zeichentrickserie beteiligt sein, nachdem er sich kürzlich aus der Branche zurückgezogen hat.

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Seit Wochen a Glühwürmchen Eine Art Wiedersehen wurde von Fillion in Form von Social-Media-Beiträgen angepriesen, in denen er seine ehemaligen Darsteller mit der Botschaft „Es ist Zeit“ besuchte. In einem Beitrag wurden einige falsche Theorien in den Spekulationen klargestellt: „Einige von Ihnen haben Konvention, Podcast oder Crossover vermutet. Sie liegen falsch.“ Diese Aussage war jedoch richtig Glühwürmchen Es bleibt abzuwarten, ob es am Ende in die Höhe schnellen wird. Besuchen Sie Deadline, um Konzeptzeichnungen von zu sehen Glühwürmchen Serie, produziert von der Produktionsfirma ShadowMachine.