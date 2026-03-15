Die Oscar-Verleihung 2026 wird mit Ryan Coogler ein wirklich dramatischer Abend Sünder Nominiert für rekordverdächtige 16 Oscar-Verleihungen, aber in starker Konkurrenz zu Paul Thomas Anderson Eine Schlacht nach der anderenChloe Zhaos HamnetJosh Safdies Marty Supreme und weitere der besten Filme des Jahres 2025.

Im Rennen um die Schauspielerei konkurrieren Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Wagner Moura und Ethan Hawke um den Hauptdarsteller, während Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve und Emma Stone um die Hauptdarstellerin konkurrieren. Auch die Nebendarsteller sind hart umkämpft: Amy Madigan ist dabei, für ihre wilde Arbeit in „Der Film“ einen Oscar als Nebendarstellerin zu gewinnen Waffenund Delroy Lindo bekommt seine erste Chance, einen Oscar als Nebendarsteller zu gewinnen Sünder.

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Dieses Jahr ist das erste Jahr, in dem die Akademie einen Casting-Preis vergibt Hamnet, Marty Supreme, Eine Schlacht nach der anderen, Der GeheimagentUnd Sünder Alles bereit für die Ehre. In den Musikkategorien hat Diane Warren unterdessen erneut die Chance, für den Originalsong zu gewinnen (nachdem sie einen Song für den Dokumentarfilm geschrieben hat). Diane Warren: Unerbittlich), aber sie hat es mit dem zu tun KPop-Dämonenjäger Moloch, wobei „Golden“ ebenfalls nominiert ist.

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Zusätzlich zu den Auszeichnungen wird es bei der Zeremonie auch musikalische Darbietungen von „Golden“ geben Sünder„I Lied to You“, aufgeführt von Miles Caton, Raphael Saadiq, Buddy Guy, Brittany Howard, Shaboozey, Misty Copeland, Eric Gales, Christone „Kingfish“ Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush und Alice Smith.

Die 98. Oscar-Verleihung unter der Moderation von Conan O’Brien findet am Sonntag, dem 15. März, im Dolby Theatre in Los Angeles statt und wird um 19:00 Uhr ET/16:00 Uhr PT auf ABC live übertragen und auf Hulu gestreamt. Schauen Sie mit Folge auf unserem Live-Blog und sehen Sie sich unten die vollständige Liste der Gewinner an, die während der Zeremonie live aktualisiert wird.

Bestes Bild

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Eine Schlacht nach der anderen

Der Geheimagent

Sentimentaler Wert

Sünder

Zugträume

Schauspieler in einer Hauptrolle

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Eine Schlacht nach der anderen

Ethan Hawke, Blauer Mond

Michael B. Jordan, Sünder

Wagner Moura, Der Geheimagent

Schauspielerin in einer Hauptrolle

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten

Kate Hudson, Lied Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimentaler Wert

Emma Stone, Bugonia

Schauspieler in einer Nebenrolle

Benicio Del Toro, Eine Schlacht nach der anderen

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sünder

Sean Penn, Eine Schlacht nach der anderen

Stellan Skarsgård, Sentimentaler Wert

Schauspielerin in einer Nebenrolle

Elle Fanning, Sentimentaler Wert

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimentaler Wert

Amy Madigan, Waffen

Wunmi Mosaku, Sünder

Teyana Taylor, Eine Schlacht nach der anderen

Regie führen

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen

Joachim Trier, Sentimentaler Wert

Ryan Coogler, Sünder

Animierter Spielfilm

Arco

Elio

KPop-Dämonenjäger

Die kleine Amélie oder die Figur des Regens

Zootopia 2

Animierter Kurzfilm

Schmetterling

Für immergrün

Das Mädchen, das Perlen weinte

Ruhestandsplan

Die drei Schwestern

Casting

Hamnet

Marty Supreme

Eine Schlacht nach der anderen

Der Geheimagent

Sünder

Kinematographie

Dan Laustsen, Frankenstein

Darius Khondji, Marty Supreme

Michael Baumann, Eine Schlacht nach der anderen

Herbst Durald Arkapaw, Sünder

Adolpho Veloso, Zugträume

Kostümdesign

Avatar: Feuer und Asche

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sünder

Dokumentarischer Spielfilm

Die Alabama-Lösung

Kommen Sie und sehen Sie mich im guten Licht

Durch Felsen schneiden

Herr Niemand gegen Putin

Der perfekte Nachbar

Dokumentarischer Kurzfilm

Alle leeren Räume

Nur mit einer Kamera bewaffnet: Das Leben und der Tod von Brent Renaud

Keine Kinder mehr: „Waren und sind weg“

Der Teufel ist beschäftigt

Absolut eine Seltsamkeit

Filmschnitt

Stephen Mirrione, F1

Ronald Bronstein und Josh Safdie, Marty Supreme

Andy Jürgensen, Eine Schlacht nach der anderen

Olivier Bugge Coutté, Sentimentaler Wert

Michael P. Shawver, Sünder

Internationaler Spielfilm

Der Geheimagent

Es war nur ein Unfall

Sentimentaler Wert

Sirat

Die Stimme von Hind Rajab

Live-Action-Kurzfilm

Metzgerfleck

Ein Freund von Dorothy

Jane Austens Historiendrama

Die Sänger

Zwei Leute tauschen Speichel aus

Make-up und Haarstyling

Frankenstein

Kokuho

Sünder

Die Zertrümmerungsmaschine

Die hässliche Stiefschwester

Musik (Originalpartitur)

Jerskin Fendrix, Bugonia

Alexandre Desplat, Frankenstein

Max Richter, Hamnet

Jonny Greenwood, Eine Schlacht nach der anderen

Ludwig Goransson, Sünder

Musik (Originallied)

„Liebes Ich“, Diane Warren: Unerbittlich – Musik und Text von Diane Warren

„Golden,“ KPop-Dämonenjäger — Musik und Text von EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon und Teddy Park

„Ich habe dich angelogen“ Sünder — Musik und Text von Raphael Saadiq und Ludwig Goransson

„Süße Träume der Freude“ Viva Verdi! — Musik und Text von Nicholas Pike

„Zugträume“ Zugträume – Musik von Nick Cave und Bryce Dessner, Text von Nick Cave

Produktionsdesign

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Eine Schlacht nach der anderen

Sünder

Klang

F1

Frankenstein

Eine Schlacht nach der anderen

Sünder

Sirat

Visuelle Effekte

Avatar: Feuer und Asche

F1

Wiedergeburt der Jurassic World

Der verlorene Bus

Sünder

Schreiben (adaptiertes Drehbuch)

Will Tracy, Bugonia

Guillermo del Toro, Frankenstein

Chloé Zhao & Maggie O’Farrell, Hamnet

Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen

Clint Bentley und Greg Kwedar, Zugträume

Schreiben (Originaldrehbuch)

Robert Kaplow, Blauer Mond

Jafar Panahi (in Zusammenarbeit mit Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian), Es war nur ein Unfall

Ronald Bronstein und Josh Safdie, Marty Supreme

Eskil Vogt, Joachim Trier, Sentimentaler Wert

Ryan Coogler, Sünder