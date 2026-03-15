Die Oscar-Verleihung 2026 wird mit Ryan Coogler ein wirklich dramatischer Abend Sünder Nominiert für rekordverdächtige 16 Oscar-Verleihungen, aber in starker Konkurrenz zu Paul Thomas Anderson Eine Schlacht nach der anderenChloe Zhaos HamnetJosh Safdies Marty Supreme und weitere der besten Filme des Jahres 2025.

Im Rennen um die Schauspielerei konkurrieren Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Wagner Moura und Ethan Hawke um den Hauptdarsteller, während Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve und Emma Stone um die Hauptdarstellerin konkurrieren. Auch die Nebendarsteller sind hart umkämpft: Amy Madigan ist dabei, für ihre wilde Arbeit in „Der Film“ einen Oscar als Nebendarstellerin zu gewinnen Waffenund Delroy Lindo bekommt seine erste Chance, einen Oscar als Nebendarsteller zu gewinnen Sünder.

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Dieses Jahr ist das erste Jahr, in dem die Akademie einen Casting-Preis vergibt Hamnet, Marty Supreme, Eine Schlacht nach der anderen, Der GeheimagentUnd Sünder Alles bereit für die Ehre. In den Musikkategorien hat Diane Warren unterdessen erneut die Chance, für den Originalsong zu gewinnen (nachdem sie einen Song für den Dokumentarfilm geschrieben hat). Diane Warren: Unerbittlich), aber sie hat es mit dem zu tun KPop-Dämonenjäger Moloch, wobei „Golden“ ebenfalls nominiert ist.

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Zusätzlich zu den Auszeichnungen wird es bei der Zeremonie auch musikalische Darbietungen von „Golden“ geben Sünder„I Lied to You“, aufgeführt von Miles Caton, Raphael Saadiq, Buddy Guy, Brittany Howard, Shaboozey, Misty Copeland, Eric Gales, Christone „Kingfish“ Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush und Alice Smith.

Die 98. Oscar-Verleihung unter der Moderation von Conan O’Brien findet am Sonntag, dem 15. März, im Dolby Theatre in Los Angeles statt und wird um 19:00 Uhr ET/16:00 Uhr PT auf ABC live übertragen und auf Hulu gestreamt. Schauen Sie mit Folge auf unserem Live-Blog und sehen Sie sich unten die vollständige Liste der Gewinner an, die während der Zeremonie live aktualisiert wird.

Bestes Bild

Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Eine Schlacht nach der anderen
Der Geheimagent
Sentimentaler Wert
Sünder
Zugträume

Schauspieler in einer Hauptrolle

Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, Eine Schlacht nach der anderen
Ethan Hawke, Blauer Mond
Michael B. Jordan, Sünder
Wagner Moura, Der Geheimagent

Schauspielerin in einer Hauptrolle

Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, Wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten
Kate Hudson, Lied Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimentaler Wert
Emma Stone, Bugonia

Schauspieler in einer Nebenrolle

Benicio Del Toro, Eine Schlacht nach der anderen
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sünder
Sean Penn, Eine Schlacht nach der anderen
Stellan Skarsgård, Sentimentaler Wert

Schauspielerin in einer Nebenrolle

Elle Fanning, Sentimentaler Wert
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimentaler Wert
Amy Madigan, Waffen
Wunmi Mosaku, Sünder
Teyana Taylor, Eine Schlacht nach der anderen

Regie führen

Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen
Joachim Trier, Sentimentaler Wert
Ryan Coogler, Sünder

Animierter Spielfilm

Arco
Elio
KPop-Dämonenjäger
Die kleine Amélie oder die Figur des Regens
Zootopia 2

Animierter Kurzfilm

Schmetterling
Für immergrün
Das Mädchen, das Perlen weinte
Ruhestandsplan
Die drei Schwestern

Casting

Hamnet
Marty Supreme
Eine Schlacht nach der anderen
Der Geheimagent
Sünder

Kinematographie

Dan Laustsen, Frankenstein
Darius Khondji, Marty Supreme
Michael Baumann, Eine Schlacht nach der anderen
Herbst Durald Arkapaw, Sünder
Adolpho Veloso, Zugträume

Kostümdesign

Avatar: Feuer und Asche
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sünder

Dokumentarischer Spielfilm

Die Alabama-Lösung
Kommen Sie und sehen Sie mich im guten Licht
Durch Felsen schneiden
Herr Niemand gegen Putin
Der perfekte Nachbar

Dokumentarischer Kurzfilm

Alle leeren Räume
Nur mit einer Kamera bewaffnet: Das Leben und der Tod von Brent Renaud
Keine Kinder mehr: „Waren und sind weg“
Der Teufel ist beschäftigt
Absolut eine Seltsamkeit

Filmschnitt

Stephen Mirrione, F1
Ronald Bronstein und Josh Safdie, Marty Supreme
Andy Jürgensen, Eine Schlacht nach der anderen
Olivier Bugge Coutté, Sentimentaler Wert
Michael P. Shawver, Sünder

Internationaler Spielfilm

Der Geheimagent
Es war nur ein Unfall
Sentimentaler Wert
Sirat
Die Stimme von Hind Rajab

Live-Action-Kurzfilm

Metzgerfleck
Ein Freund von Dorothy
Jane Austens Historiendrama
Die Sänger
Zwei Leute tauschen Speichel aus

Make-up und Haarstyling

Frankenstein
Kokuho
Sünder
Die Zertrümmerungsmaschine
Die hässliche Stiefschwester

Musik (Originalpartitur)

Jerskin Fendrix, Bugonia
Alexandre Desplat, Frankenstein
Max Richter, Hamnet
Jonny Greenwood, Eine Schlacht nach der anderen
Ludwig Goransson, Sünder

Musik (Originallied)

„Liebes Ich“, Diane Warren: Unerbittlich – Musik und Text von Diane Warren
„Golden,“ KPop-Dämonenjäger — Musik und Text von EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon und Teddy Park
„Ich habe dich angelogen“ Sünder — Musik und Text von Raphael Saadiq und Ludwig Goransson
„Süße Träume der Freude“ Viva Verdi! — Musik und Text von Nicholas Pike
„Zugträume“ Zugträume – Musik von Nick Cave und Bryce Dessner, Text von Nick Cave

Produktionsdesign

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Eine Schlacht nach der anderen
Sünder

Klang

F1
Frankenstein
Eine Schlacht nach der anderen
Sünder
Sirat

Visuelle Effekte

Avatar: Feuer und Asche
F1
Wiedergeburt der Jurassic World
Der verlorene Bus
Sünder

Schreiben (adaptiertes Drehbuch)

Will Tracy, Bugonia
Guillermo del Toro, Frankenstein
Chloé Zhao & Maggie O’Farrell, Hamnet
Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen
Clint Bentley und Greg Kwedar, Zugträume

Schreiben (Originaldrehbuch)

Robert Kaplow, Blauer Mond
Jafar Panahi (in Zusammenarbeit mit Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian), Es war nur ein Unfall
Ronald Bronstein und Josh Safdie, Marty Supreme
Eskil Vogt, Joachim Trier, Sentimentaler Wert
Ryan Coogler, Sünder

Ella
Ella

Ella, ausgestattet mit einer unerschöpflichen Leidenschaft für Musik und einem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kostenlosigkeit, hat diese Ecke des Internets als einen Zufluchtsort für Musikliebhaber gestaltet. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Zugang zu Kultur und Informationen durch keine finanziellen Barrieren eingeschränkt werden sollte.