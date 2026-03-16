Harry Styles war in der dieswöchigen Folge von doppelt im Einsatz SNLzum zweiten Mal Gastgeber und musikalischer Gast.

Zur Unterstützung seines neu veröffentlichten Albums Küsse die ganze Zeit. Disco, gelegentlichStyles spielte „Dance No More“ und „Coming Up Roses“. Letzte Woche SNL Moderator Ryan Gosling war vor Ort, um Styles‘ ersten Auftritt vorzustellen, während Paul Simon sein zweites Lied vorstellte. Für Simon war es sein erster Auftritt SNL seit 2008 (ohne das letztjährige 50-jährige Jubiläums-Special).

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Was die Skizzen angeht, spielte Harry in einer Parodie einen Arzt Der Pitt mit einem MAHA-Spin; ein Durchfahrtsarbeiter von White Castle; ein Mitarbeiter von Best Buy, der am Arbeitsplatz verknallt ist; ein deutsches Kreuzfahrtschiffgesetz; und trat in einem Gerichtssaal gegen Sebastian Maniscalco an. Es gab auch eine Skizze, in der die SNL Die Besetzung versuchte, die früheren Signature-Outfits von Styles aus den vergangenen Jahren nachzuahmen.

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Im Eröffnungsmonolog ging Styles auf die Vorwürfe des Queerbaiting ein, indem er ihr einen Kuss gab SNL Darsteller Ben Marshall.

Ab Juni startet Styles seine weltweite Residency-Tour „Together Together“, die längere Auftritte in Amsterdam, London, São Paulo, Mexiko-Stadt, Melbourne und Sydney sowie satte 30 Termine im New Yorker Madison Square Garden umfasst. Die Vorstellungen sind größtenteils ausverkauft, aber Sie können hier noch Tickets bekommen.