EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami betraten die Bühne als KPop-Dämonenjäger Die Girlgroup HUNTR/X tritt am Sonntag, dem 15. März, bei den Oscars 2026 auf, um ihren Welthit „Golden“ aufzuführen.

Nach einer traditionellen koreanischen Tanzaufführung, die die Inspiration dahinter widerspiegelt KPop-Dämonenjägertrat das Trio vor, um das Lied vor einem Publikum aufzuführen, das leuchtend gelbe Lichter schwenkte. Sehen Sie sich unten eine Wiederholung an.

Kurz nach der Aufführung gewann „Golden“ den Preis für den besten Originalsong und schlug damit „I Lied to You“. Sünderder Titeltrack von Zugträumeund „Sweet Dreams of Joy“ von Viva Verdi! Damit wurde es zum ersten K-Pop-Song, der einen Oscar gewann.

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Früher am Abend, KPop-Dämonenjäger gewann außerdem den Preis für den besten Animationsfilm in einem Bereich, der Folgendes umfasste: Arco, Elio, Die kleine Amélie oder die Figur des RegensUnd Zootopia 2.

Weitere Informationen finden Sie unter Wo KPop-Dämonenjäger landete auf unserer Liste der besten Filme des Jahres 2025 und lesen Sie unser Interview mit den Regisseuren Maggie Kang und Chris Appelhans.