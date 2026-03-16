Wenige prominente Todesfälle blieben im Jahr 2025 so schwer wie der tragische Tod von Rob Reiner und seiner Frau Michelle Singer, und bei der Oscar-Verleihung 2026 wurde ihnen mit einer bewegenden Hommage gedacht, in der Billy Crystal über ihre langjährige Freundschaft und ikonische Filme sprach Das ist Spinal Tap, Halte zu mir, Die Prinzessinbraut, Als Harry Sally traf, Elend, Ein paar gute Männerund mehr. Crystal sprach auch über das Vermächtnis des politischen Aktivismus von Reiner und Singer und fügte hinzu: „Es bedeutete ihm alles, dass seine Arbeit Ihnen etwas bedeutete.“

„Kumpel, was für ein Spaß wir hatten, das Schloss zu stürmen“, schloss Crystal, bevor sie von früheren Reiner-Mitarbeitern auf der Bühne begleitet wurde, darunter Michael McKean, Meg Ryan, John Cusack, Demi Moore, Mandy Patinkin, Carol Kane und Jerry O’Connell. Das Segment ging dann in die vollständige In Memorium-Hommage an die im letzten Jahr Verlorenen über. Es beinhaltete einen Breakout-Segment, in dem Rachel McAdams Catherine O’Hara und Diane Keaton Tribut zollte und Barbra Streisand „The Way We Were“ zum Gedenken an Robert Redford sang.

Reiner und Singer wurden am 14. Dezember 2025 tot in ihrem Haus in Brentwood aufgefunden, ein Tod, der alle tief berührte, auch Oscar-Moderator Conan O’Brien. Um mehr zu erfahren, werfen Sie einen Blick auf Reiners größte Filme und erfahren Sie, warum er der amerikanische Jedermann war.