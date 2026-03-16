John Krasinski hat die Besetzung bekannt gegeben Ein ruhiger Ort 3was die Rückkehr von Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds und Noah Jupe bestätigt.

In einem Instagram-Post, in dem Kopien des Drehbuchs mit den Namen jedes Schauspielers gedruckt waren, enthüllte Krasinski außerdem, dass Jack O’Connell (Sünder), Jason Clarke (Haus des Dynamits) und Katy O’Brian (Liebe liegt blutend) schließen sich der Besetzung an.

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„Ich bin so stolz, ein Teil davon zu sein Ein ruhiger Ort Familie… alt und neu!“ er schrieb. „Los geht’s!“ Er bestätigte außerdem, dass das Threequel am 30. Juli 2027 in die Kinos kommen wird.

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Entsprechend VielfaltProduktion auf Ein ruhiger Ort 3 soll diesen Frühling in New York starten. Krasinski führt Regie nach seinem eigenen Drehbuch und wird den Film auch produzieren.

Krasinski führte bei den ersten beiden Teilen Regie Ruhiger Ort Franchise, bevor er für Michael Sarnoski zurücktrat, der das Prequel von 2024 leitete Ein ruhiger Ort: Tag eins.