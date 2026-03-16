Das Just Like Heaven Festival in Südkalifornien hat sein Line-up für 2026 bekannt gegeben, wobei The Strokes und LCD Soundsystem an der Spitze stehen.

Das eintägige Indie-Festival wird von seinem üblichen Mai-Termin auf den 22. August verschoben und kehrt zum sechsten Mal nach Brookside im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, zurück. Außerdem werden bei „Just Like Heaven 2026“ Feist, TV Girl, The Rapture, Chromeo, Twin Peaks, Matt & Kim, This Is Lorelei, STRFKR, Whitney, Porches, George Clanton, Dayglow, EKKSTACY, Coco & Clair Clair, Pixel Grip, Tanlines, Girl Tones und Them Jeans zu sehen sein. Schauen Sie sich das Poster unten an.

Tickets für Just Like Heaven 2026 werden am Freitag, den 20. März um 11:00 Uhr PST in den Verkauf gehen; Fans können sich HIER anmelden, um Zugang zum Verkauf zu erhalten. Es gibt verschiedene Passtypen für Just Like Heaven, wobei vier Stufen von GA-Pässen ab 209 $ beginnen. VIP-Pässe sind ebenfalls für 439 $ für die erste Stufe erhältlich, gefolgt vom Clubhouse-Pass ab 699 $. Parkzusätze und Ticketpakete sind ebenfalls erhältlich. Erfahren Sie hier mehr.

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