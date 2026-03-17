SNL Alaun Tina Fey wird beim Start helfen Saturday Night Live UK als erster Moderator der Serie am 21. März. Wet Leg wird als erster musikalischer Gast der neuen Show auftreten.

SNL UK Premiere ist um 22:00 Uhr Ortszeit auf Sky One und Now, die Folgen werden am nächsten Tag in den USA auf Peacock gestreamt. Nach Fey und Wet Leg werden in zukünftigen Episoden am 28. März Jamie Dornan und der musikalische Gast Wolf Alice zu sehen sein, und am 4. April dann Riz Ahmed und Kasabian.

Folgt dem gleichen Format wie die Originalsendung – einschließlich eines Wochenend-Update-Segments – SNL UK wird von Lorne Michaels als ausführender Produzent produziert. Entsprechend VielfaltMichaels und Feys Gefährte SNL Alaun Seth Meyers hat in den letzten Wochen an Tischvorträgen in London teilgenommen, während sich Besetzung und Crew auf den Start der Erweiterung vorbereiten.

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Die Besetzung von Saturday Night Live UK Mit dabei sind Hammed Animashaun, Ayoade Bamgboye, Larry Dean, Celeste Dring, George Fouracres, Ania Magliano, Annabel Marlow, Al Nash, Jack Shep, Emma Sidi und Paddy Young.