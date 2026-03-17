Sean Penn könnte einen militärischen Eiferer gespielt haben Eine Schlacht nach der anderenaber seine realen Ansichten zum Krieg sind etwas anders. Anstatt anwesend zu sein, um den Oscar für den besten Nebendarsteller für diese Rolle entgegenzunehmen, besuchte Penn Berichten zufolge erneut die Ukraine.

Der Gewinn der Penn’s Academy Awards war einer von sechs OBAA nahm während der Zeremonie am Sonntag mit nach Hause, aber der Schauspieler/Aktivist entschied sich, die Zeremonie auszulassen. Kieran Culkin, der den Preis überreichte, sagte: „Sean Penn konnte heute Abend nicht hier sein oder wollte nicht, deshalb werde ich den Preis in seinem Namen entgegennehmen.“

Nun zwei anonyme Quellen zum New York Times und ein AFP-Bericht bestätigt, dass Penn nicht dort war, weil er wieder einmal die vom Krieg zerrissene Ukraine besuchte. „Wir können sagen, dass er in der Ukraine ist, aber es ist sein persönlicher Besuch; so sieht er es, dass er in der Ukraine sein muss … Er will nur die Ukraine unterstützen“, sagte ein hochrangiger ukrainischer Beamter gegenüber AFP. Der Beamte fügte hinzu, dass Penn voraussichtlich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen wird, während eine zweite ungenannte Quelle sagte, der Schauspieler plane „an die Front in der Ostukraine zu gehen“.

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Aktualisieren: Selenskyj hat sein Treffen mit Penn bestätigt und ein Bild der beiden Männer in einem Büro gepostet. Der Beitrag auf

Der NYT wandte sich an die Vertreter von Penn, erhielt jedoch keinen Kommentar.

Penn ist seit Beginn der russischen Invasion ein lautstarker und aktiver Verfechter der Ukraine. Er besuchte das Land im Jahr 2022, um den Dokumentarfilm zu drehen SupermachtEr floh aus dem Land, indem er zu Fuß nach Polen ging, als die Kämpfe ausbrachen, und sagte einmal, er erwäge, sich den ukrainischen Streitkräften anzuschließen. Seitdem steht er Selenskyj nahe und schenkte ihm bei einem Besuch eine seiner beiden vorherigen Oscar-Trophäen mit den Worten: „Wenn du (den Krieg) gewinnst, bring ihn zurück nach Malibu, denn ich werde mich viel besser fühlen, wenn ich weiß, dass ein Teil von mir hier ist.“

Es scheint, dass er sich lieber voll und ganz dort aufhalten würde, anstatt sich eine dritte Oscar-Statue zu holen. Penn ließ auch die BAFTA- und Actor’s Awards-Zeremonien aus, bei denen er ebenfalls gewann Eine Schlacht nach der anderen. In der Vergangenheit nutzte er solche Auszeichnungen als Plattform für sein Engagement; Annahme des Oscars als Bester Hauptdarsteller 2004 für Mystischer FlussIn seiner Rede nahm er die Bush-Regierung und den Irak-Krieg ins Visier und sagte: „Wenn es eine Sache gibt, die Schauspieler außer der Tatsache, dass es keine Massenvernichtungswaffen gab, wissen, dann ist es, dass es keine beste Schauspielerei gibt.“

Als er 2009 erneut gewann Milchsprach er sich für die Rechte von Homosexuellen aus und eröffnete seine Rede, indem er die Akademie und das Publikum scherzhaft als „Commie, homoliebende Söhne der Waffen“ bezeichnete, weil sie ihm die Auszeichnung verliehen hatten. Penn erkannte an, „wie schwer es mir fällt, mich wertzuschätzen“, und sagte: „Für diejenigen, die die Zeichen des Hasses gesehen haben, als unsere Autos heute Abend einfuhren, denke ich, dass es ein guter Zeitpunkt für diejenigen ist, die für das Verbot der Homo-Ehe gestimmt haben, nachzudenken und ihre große Schande und die Schande in den Augen ihrer Enkelkinder zu antizipieren, wenn sie diese Art der Unterstützung fortsetzen. Wir müssen gleiche Rechte für alle haben.“

Penn schlug seinen OBAA Co-Star Benicio Del Toro, Frakensteinist Jacob Elordi, Sünder‚ Delroy Lindo, und Sentimentaler WertStellan Skarsgård gewann die diesjährige Zeremonie. Sehen Sie sich die vollständige Gewinnerliste an und werfen Sie einen Blick auf alles, was während der Oscar-Verleihung 2026 passiert ist Folge’s Oscar-Live-Blog.