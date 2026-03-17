Conan O’Brien kehrte am Sonntagabend, dem 15. März, zu den Oscar-Verleihungen zurück und eröffnete die Oscar-Verleihung 2026 mit einem Sketch, in dem er sich als Tante Gladys von Amy Madigan verkleidete Waffen und würdigte einige der am meisten nominierten Filme, darunter Eine Schlacht nach der anderen, Hamnet, Marty Supreme, Sünder, KPop-DämonenjägerUnd F1.

Es war ein wirklich witziger Auftakt, der in einen Monolog überging, der keine Zeit verschwendete, um direkt zur Sache zu kommen. O’Brien verspottete nicht nur Timothée Chalamet und die alternative Halbzeitshow des Super Bowl, sondern scherzte auch über Sean Penn, die Epstein-Akten und das amerikanische Gesundheitssystem.

O’Brien versprach, sich heute Abend nicht vor der Politik zu scheuen, und scherzte über eine „alternative Oscar-Verleihung, veranstaltet von Kid Rock im Dave & Busters die Straße runter“ für diejenigen, denen das unangenehm sein könnte.

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O’Brien spielte auch auf die viralen Kommentare von Timothée Chalamet über Ballett und Oper an und behauptete: „Heute Abend sind die Sicherheitsvorkehrungen sehr streng“, da „Befürchtungen über Angriffe aus der Ballett- und Opernszene bestehen“. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf Chalamet und fügte hinzu: „Sie sind einfach sauer, dass Sie Jazz nicht erwähnt haben.“

In seinem vielleicht bissigsten Witz des Monologs wies O’Brien darauf hin, dass zum ersten Mal seit 2012 kein britischer Schauspieler mehr für die Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ oder „Beste Hauptdarstellerin“ nominiert sei, und fügte hinzu: „Ein britischer Sprecher sagte: ‚Ja, aber zumindest verhaften wir unseren Pädophilen.‘“

In einem weiteren aktuellen Witz fügte O’Brien hinzu: „In HamnetShakespeares Frau bringt alleine im Wald ihr Kind zur Welt. Oder was wir in Amerika nennen: erschwingliche Gesundheitsversorgung.“

Eine Schlacht nach der anderen wurde als ein Film beschrieben, in dem „der für den besten Nebendarsteller nominierte Sean Penn mit vorgehaltener Waffe eine Erektion bekam“ und „dann sagte Regisseur Paul Thomas Anderson: ‚Lass uns das in den Film einbauen!‘“

An anderer Stelle räumte O’Brien das Vordringen der KI in die Filmindustrie ein. „Ich bin Conan O’Brien und es ist mir eine Ehre, der letzte menschliche Gastgeber der Oscar-Verleihung zu sein“, sagte er. „Nächstes Jahr wird es ein Waymo im Smoking sein.“

Es gab auch einen KI-gesteuerten Moment, in dem O’Brien in Anspielung auf ihn scherzte, dass Michael B. Jordan ausschließlich Michael B. Jordan besetzt hätte Sünder Leistung. Dann schwenkte die Kamera auf einen Abschnitt, der scheinbar voller Michael B. Jordans war.

Es waren nicht nur Witze, denn O’Brien machte auch eine aufrichtige Aussage darüber, wie wichtig es sei, zusammenzukommen, um die Filmindustrie zu feiern. „Heute Abend ist ein internationales Ereignis. Wenn ich es für einen Moment ernst meinen darf: Jeder, der gerade jetzt auf der ganzen Welt zuschaut, ist sich nur allzu bewusst, dass dies eine sehr chaotische und beängstigende Zeit ist“, gab er zu. „In Momenten wie diesen glaube ich, dass die Oscar-Verleihung besonders nachhallt – an diesem Abend sind 31 Länder auf sechs Kontinenten vertreten, und jeder Film, den wir würdigen, ist das Produkt Tausender Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen und hart daran arbeiten, etwas Schönes zu schaffen. Wir würdigen heute Abend nicht nur den Film, sondern auch die Ideale globaler Kunstfertigkeit, Zusammenarbeit, Geduld, Belastbarkeit und die seltenste aller Eigenschaften unserer Zeit – Optimismus.“

Sehen Sie sich unten O’Briens vollständigen Oscar-Monolog an.