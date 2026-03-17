Zeit für Denis Villeneuves Düne Trilogie geht zu Ende, wie der neue Trailer für Dune: Teil drei neckt das letzte Kapitel in der Geschichte von Paul Atreides (Timothée Chalamet), oder wie die Leute von Arrakis ihn vielleicht nennen, des Retters Muad’Dib. Der neue Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die bevorstehende epische Wüstenschlacht, die Rückkehr von Duncan Idaho (Jason Momoa) und vieles mehr.

Basierend auf den Büchern von Frank Herbert, den ersten beiden von Villeneuve Düne Die Filme waren von der Kritik gefeierte Blockbuster und gewannen mehrere Oscars unter der Regie. Um nicht zu sagen, dass die Filme keine beeindruckenden Darsteller haben: Die Besetzung für Teil drei Zu den Darstellern gehören Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson, Isaach De 22Bankolé und Javier Bardem.

Schauen Sie sich unten den neuen Trailer an und lesen Sie, wie seltsam die Dinge werden könnten, wenn dieser dritte Teil so nah wie möglich an den Büchern bleibt. Dune: Teil drei kommt am 18. Dezember 2026 in die Kinos.

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