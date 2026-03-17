Lollapalooza hat sein Line-up für 2026 mit seinen ersten rein weiblichen Headlinern enthüllt: Charli XCX, Tate McRae, Lorde und Olivia Dean werden diesen Sommer alle die Hauptbühne des Chicago Festivals beenden.

Lollapalooza 2026 findet vom 30. Juli bis 2. August im Grant Park statt und bietet außerdem Auftritte von John Summit, JENNIE, The Smashing Pumpkins, The xx, Geese, Lil Uzi Vert, Turnstile, Sombr, Yungblud, Clipse, Empire of the Sun, Beabadoobee, The Neighbourhood, Aespa, Freddie Gibbs, Ethel Cain, The Chainsmokers, MUNA, Not For Radio, Leon Thomas, Zara Larsson, Wet Leg, Blood Orange, 5 Seconds of Summer und Major Lazer.

Weiter unten auf der Liste bei Lollapalooza 2026 stehen Viagra Boys, Suki Waterhouse, Hot Mulligan, Alison Wonderland, Kettama, Mustard, Audrey Hobert, Jade, Oklou, Little Simz, The Story So Far, Wolf Alice, Boys Noize, Fakemink, CMAT, Nettspend, Balu Brigada, Momma, Wunderhorse, Ninajirachi, Frost Children, Finn Wolfhard, Julia Wolf, Die Spitz, Amber Mark, Water From Your Eyes, High Vis, Bad Nerves, Jim Legxacy, After, Slayyyter und viele mehr.

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Auch wenn das diesjährige Line-up einige größere Rocknamen enthält – darunter die Favoriten aus der Heimatstadt The Smashing Pumpkins sowie Geese, Turnstile, Yungblud, Wet Leg und Viagra Boys –, markiert die Auswahl 2026 einen anhaltenden Schwerpunkt auf Popmusik mit einem Hauch globaler Crossovers von Künstlern wie JENNIE, Aespa, I-DLE, Yoasobi und Ado. Schauen Sie sich das vollständige Poster unten an und sehen Sie sich unsere Zusammenfassung aller Lollapalooza-Aufstellungen in der Rangliste an.

Tickets für Lollapalooza 2026 werden zunächst im Vorverkauf erhältlich sein, beginnend am Donnerstag, 19. März, um 10:00 Uhr CST; Fans können 4-Tages-Pässe zum garantiert niedrigsten Preis für nur eine Stunde erwerben (HIER anmelden). Der Preis der Tickets erhöht sich dann und der Verkauf für die breite Öffentlichkeit beginnt am Donnerstag, dem 19. März, um 11:00 Uhr CST über die Website von Lollapalooza.

Es gibt verschiedene Passtypen für Lolla 2026, darunter 4-Tage-GA (ab 399 $), 4-Tage-GA+ (ab 735 $), 4-Tage-VIP (ab 1.599 $) und 4-Tage-Platinum (ab 4.650 $). Erfahren Sie hier mehr über die Passarten und Preisstufen des Festivals.

Sehen Sie sich noch einmal unsere Berichterstattung über Lollapalooza im letzten Jahr an, in der wir aufregende Sets von Olivia Rodrigo, Tyler, the Creator, Sabrina Carpenter und anderen vorgestellt haben.