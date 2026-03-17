Bei den Oscars 2026 ist die Besetzung von Sünder betrat die Bühne, um den Oscar-nominierten Song des Films, „I Lied to You“, aufzuführen. Bei der Aufführung waren Miles Caton, Raphael Saadiq, Buddy Guy, Brittany Howard, Shaboozey, Misty Copeland, Eric Gales, Christone „Kingfish“ Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush und Alice Smith zu sehen.

Sünder war mit 16 Nominierungen Spitzenreiter bei den Nominierungen bei den diesjährigen Oscars. In der Kategorie „Bester Originalsong“ tritt „I Lied to You“ gegen „Golden“ von an KPop-Dämonenjägerder Titeltrack von Zugträume„Dear Me“ von Diane Warren: Unerbittlichund „Sweet Dreams of Joy“ von Viva Verdi!

Weitere Informationen finden Sie in unserem Interview mit Jerry Cantrell und Ludwig Göransson über die Erstellung von Originalmusik für Sünder Soundtrack, und sehen Sie, wo Sünder landete auf unserer Liste der besten Filme des Jahres 2025.