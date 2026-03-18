JAY-Z schließt sich mit The Roots zusammen, um die 2026er Folge von Roots Picnic zu leiten.

Der gemeinsame Auftritt bildet den Abschluss des ersten Tages des Philadelphia-Festivals am Samstag, den 30. Mai. Die zweitägige Veranstaltung findet dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Belmont Plateau im Fairmount Park statt. Ein Vorverkauf (Code verwenden). WURZELN26) läuft derzeit auf der Website des Festivals, der allgemeine Verkauf folgt am Mittwoch, dem 18. März, um 10:00 Uhr ET.

Der Rapper aus Brooklyn und die Hip-Hop-Band aus Philadelphia verbindet eine enge Zusammenarbeit. Sie teilten die Bühne zum ersten Mal im November 2001 für JAY-Zs intimes und unvergessliches Stück MTV Unplugged Auftritt, und The Roots haben ihn seitdem bei Besuchen unterstützt Die Tonight Show. Bandleader Questlove war außerdem Jays musikalischer Leiter für Shows in der Londoner Royal Albert Hall und der New Yorker Carnegie Hall.

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„Die Verlegung des Roots-Picknicks auf das Belmont Plateau und die Zusammenführung von JAŸ-Z und The Roots zum gemeinsamen Auftritt gehören für uns zu den wichtigsten Momenten“, sagte Shawn Gee, Manager der Roots und Präsident von Live Nation Urban. „Nachdem wir uns mit Bürgermeisterin Cherelle Parker getroffen und ihre Vision für Philadelphia 250 gehört hatten, inspirierte sie uns wirklich dazu, noch größere Träume zu haben, und wir sind ihr, Kommissarin Susan Slawson, Jazelle Jones und allen, die dabei geholfen haben, dies zu verwirklichen, dankbar. Wir können es kaum erwarten, alle im Mai im Plat zu sehen.“

JAY-Zs Roots Picnic-Auftritt markiert sein erstes angekündigtes Konzert seit einer Show im New Yorker Webster Hall im Jahr 2019 und seinen ersten Live-Auftritt seit er mit seiner Frau Beyoncé bei ihrem letzten „Cowboy Carter“-Tourneetermin in Las Vegas im Juli 2025 zusammengekommen ist Begründeter Zweifel.