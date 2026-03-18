Der Schauspieler und Aktivist Sean Penn verpasste die Oscar-Verleihung am Sonntag, um die Ukraine zu besuchen, und verpasste die Zeremonie, bei der er für seine Leistung in „Bester Nebendarsteller“ ausgezeichnet wurde Eine Schlacht nach der anderen. In seiner Abwesenheit von Hollywood ehrte ihn der staatliche ukrainische Eisenbahnkonzern Ukrzaliznytsia mit einer eigenen Version eines Oscars, berichtet Agence France-Presse.

Pro AFPDer staatliche Eisenbahnkonzern der Ukraine (Ukrzaliznytsia) wusste, dass Penn die Auszeichnungen verpassen würde, und so beschloss die Agentur, ihm „eine eigene Auszeichnung zu geben“, wie sie über Twitter/X mitteilten. Der „Ukrzaliznytsia Oscar“ (wenn wir dem Ding einen Namen geben sollen) hat die Form der ikonischen Statuette und wurde aus Metall hergestellt, das einem bei einem russischen Angriff beschädigten Triebwagen entnommen wurde. Die Agentur nannte die Geste „ein Symbol der Widerstandsfähigkeit“.

Penn ist seit Beginn der russischen Invasion ein lautstarker und aktiver Verfechter der Ukraine. Er besuchte das Land im Jahr 2022, um den Dokumentarfilm zu drehen SupermachtEr floh aus dem Land, indem er zu Fuß nach Polen ging, als die Kämpfe ausbrachen, und sagte einmal, er erwäge, sich den ukrainischen Streitkräften anzuschließen. Seitdem ist er eng mit Präsident Wolodymyr Selenskyj befreundet, schenkte ihm bei einem Besuch eine seiner beiden früheren Oscar-Trophäen und sagte zu ihm: „Wenn du (den Krieg) gewinnst, bring ihn zurück nach Malibu, denn ich werde mich viel besser fühlen, wenn ich weiß, dass ein Teil von mir hier ist.“

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